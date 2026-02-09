S媽護產防具俊曄／大S雕像前手挽手落淚 S媽找李靚蕾律師團防具俊曄爭遺產

徐媽（左一）緊牽具俊曄（左二）的手，但私下卻展開遺產攻防戰。（鏡報提供）

大S徐熙媛病逝剛滿週年，日前至親好友齊聚金寶山，參加由具俊曄親自設計的紀念雕像揭幕儀式，當天徐媽挽著具俊曄的手同行，相擁而泣的淚水、雨水齊下，氛圍哀淒、感人。不過，據查，徐媽雖然人前挽手，人後卻為了爭搶大S的遺產，甚至找上李靚蕾委任的律師團隊，一路以來各種防著具俊曄；據悉，具俊曄後來也找律師維護自身權益，這對丈母娘與女婿檯面下已開始暗潮洶湧。

在大S紀念雕像揭幕儀式的隔天，小S在社群發文：「具俊曄，一個真心愛她（大S）、不求一切、不貪圖愛以外的東西，抱著一顆乾淨、單純、沒有心機、沒有雜質的心守護著我姐，只要這樣想，我的心就會平靜下來，所以我真的很感謝我的姐夫！」沒想到小S口中感謝的具俊曄，徐媽其實防他防得不太留情，一切都是為了大S的遺產。

小S在社群意有所指的發長文，感謝具俊曄為大S設計雕像，以及愛她的初衷。（翻攝自小S徐熙娣臉書）

回顧大S紀念雕像揭幕那天，徐媽對具俊曄的肢體動作狀似親暱，但看在知情人士眼中，覺得根本就是人前人後相差頗大。大S驟逝那段時間，所有人都還沉浸在哀傷之際，徐媽卻開始忙著到處聯繫律師、理專，詢問大S的遺產該怎麼處理。

具俊曄在雨中和徐媽一起揭幕紀念大S的雕像。（鏡報提供）

具俊曄（左二）和徐媽（左三）在雕像揭幕儀式中，全程比鄰而坐。（經紀公司提供）

