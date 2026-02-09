S媽護產防具俊曄2／曾遭嗆「別搶我女兒」 大S骨灰才抵台具俊曄就發文：權利都讓給S媽

徐媽（右）一下車就挽著具俊曄（左）的手進入金寶山園區。（鏡報提供）

因喪妻傷痛欲絕的具俊曄，一直以來都沒貪圖大S的遺產，所以也完全同意照徐媽的意願，承諾將來繼承之後會歸還給徐媽。於是回頭再看小S的發文，文中讚嘆具俊曄「不求一切、不貪圖愛以外的東西。」可解讀是幫具俊曄說話，但也等於剛好順著徐媽的意，讓具俊曄「放棄一切」。

對照去年2月6日，當時大S骨灰剛運回台灣，具俊曄特地在IG上發文，「熙媛留下來的寶貴的遺產，所有的遺產，（是）熙媛在生前為了保護她最愛的家族，用心血換來的，所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽。」其中用意，如今終於真相大白。

具俊曄和大S結婚三年來，感情相當濃烈，羨煞旁人。（翻攝自具俊曄IG）

雖然當下時空背景，主要是針對大S前夫汪小菲跟他媽張蘭，以及對岸所有站隊這對母子的網友，具俊曄在文中也寫道：「有些人像惡魔般批評我們一家人，也損害我的愛，有位裝很淒涼的淋雨亂跑（指汪小菲），有些人故意損害我們家族的形象，亂發關於保險和金錢的假新聞，這導致我們的傷口。這時候，我不得不在想，這世界上真的有這麼壞的人。」

由此可見，早已心力交瘁的具俊曄之所以選擇公開發文，除了和汪小菲正面迎戰之外，也是為了安撫失去女兒而急著為遺產奔走的徐媽；去年三月，曾有媒體詢問徐媽，具俊曄是否已依約定轉讓遺產？當時她還回：「我們悲痛中，可以不要問無情無義的瞎猜問題嗎？」只是看在親友眼裡，徐媽才是最在意遺產之人。

至於失去姊姊的小S，看著家裡亂成一團，那段時間則是經常借酒澆愁，對大S的身後事完全不想管。只是具俊曄待在台灣將近一年的時間，也算嘗盡了各種人情冷暖；畢竟當初大S再婚具俊曄，最反對的就是徐媽了。

2022年三月，大S傳出再婚具俊曄，徐媽氣得在臉書上嗆：「不要來強（搶）我的女兒，我啄死你…」為了具俊曄，大S與徐媽冷戰快一星期，更傳徐媽脫口，「妳（大S）敢跟他（具俊曄）去韓國試試看！」甚至傳出上演「以死相逼」的鬧劇。

