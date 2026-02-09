S媽護產防具俊曄3／「台北信義」成是非之地 徐家不願具俊曄續住大S生前豪宅

大S生前住的台北信義豪宅，在她走後，因沒人想付房貸，恐將淪為法拍屋。

關於徐媽過去種種的情節，本刊早前曾經報導，也曝光後來大S和具俊曄結婚時，為了撫平徐媽的爆炸情緒，假裝演了一齣有簽「婚前協議」的夫妻大戲，大S更把豪宅「國家藝術館」過戶到徐媽名下；只是夫妻倆居住的「台北信義」後來也成為是非之地，徐家並不願意具俊曄留在那裡。

去年二月，本刊報導大S驟逝之後，親友透露，徐家一開始的態度傾向希望具俊曄能回韓國，也一直認為大S留下的「家人」該跟著汪小菲去北京。其實大S生前，汪小菲除了「台北信義」房貸之外，包括每個月需給付的贍養費，也從2021年12月就開始遲延給付，經催告之後才給，而且還有短付的情形。

汪小菲曾因見不到孩子，想直接闖進大S家中。

無奈之下，2022年十月，大S向台北地方法院聲請強制執行，而且仍未足額清償。在此之前，最不贊同大S與汪小菲打官司的，正是徐媽，因為過去十年的婚姻，除了大S外，據傳徐媽私下借給汪小菲不少錢，更悄悄當了承租S Hotel的保證人；難怪離婚初期，徐媽與汪小菲依舊要好。

徐媽（左）在大S和汪小菲（右）離婚後，仍和前女婿維持良好關係。（翻攝自汪小菲微博）

只是大S與汪小菲之間可說是一團亂帳；本刊曾經報導，去年二月的時間點，不想付錢的汪小菲主要還欠「台北信義」豪宅房貸加上借款，說好每月應還150萬元，當時估計仍有2.5億元未清償。

汪小菲曾因不滿具俊曄睡他買的高級床墊，要大S退還，讓大S一氣之下，將床墊送至S Hotel拆解。

汪小菲（左）和馬筱梅（右）再婚後，兩人就經常帶著孩子（中）出遊。

張蘭在大S離世後的言論，曾讓汪小菲氣到在社群上表示要和她斷絕關係。（翻攝自張蘭微博）

