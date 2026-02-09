S媽護產防具俊曄4／汪小菲暗戳S媽搬空珠寶遺物 具俊曄規劃新居卻等不到女主人

大S（右三）在日本逝世前，才剛盛裝出席王偉忠女兒的歸寧宴。（翻攝自黑人陳建州IG）

去年五月，汪小菲更讓狗仔記者葛斯齊替他發聲，爆料汪小菲的律師到大S家中清點遺物，發現貴重珠寶、連同她想留給女兒的東西，已全被清空，於是怒嗆：「大S所有珠寶、服飾，像被洗劫一空，只剩一堆衣架掛在那，小孩衣服、還有大型收藏珠寶箱，裡面各格抽屜全清空，這太讓人匪夷所思。」

葛斯齊話中所指，能夠有鑰匙進入大S家、還知道珠寶放哪的，也只有徐媽一人了。網友鼓勵徐媽提告，徐媽僅回：「我沒有要抬舉一個魯蛇耶，謝謝你提議，平心靜氣，呼…」具俊曄也曾被汪小菲怒斥「吃軟飯」，「別人住就算了，你個窩囊廢換個床墊行嗎？」甚至自己婚內先不倫，還栽贓具俊曄介入婚姻。

廣告 廣告

具俊曄（左）來台灣後，接下不少演藝圈的演出工作。

大S突然離世，一對孩子還有父親可照顧，最讓她放不下的還是具俊曄，但她離開後，卻沒有人願意出面支付她生前居住、要價4.6億元的「台北信義」豪宅高額房貸，最後房子恐淪為法拍屋，而上週還傳出，這間房子竟然還在大S的名下，顯見遺產至今都未分配完成；而徐家人也不讓具俊曄繼續住在該處，讓他在悲痛之際，還得離開最能想念大S的地方。韓媒則報導，大S離世前，具俊曄私下已規劃好給大S及孩子們一個新家，遺憾的是還沒來得及入住，夫妻從此天人永隔。

具俊曄（中）這一年來，都在忙著設計大S的雕像。（翻攝自李承道臉書）

更多鏡週刊報導

藝人身後事暗潮洶湧！曹西平遺產受關注 梅艷芳立遺產信託「媽媽、哥哥纏訟逾20年」

資深女星借亡夫「凍精」受孕 瞞25年親吐女兒真實身世

S媽護產防具俊曄／大S雕像前手挽手落淚 S媽找李靚蕾律師團防具俊曄爭遺產