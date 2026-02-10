S媽遭爆防具俊曄爭大S遺產！小S怒揭1事…真相全說了

娛樂中心／張予柔報導



藝人大S（徐熙媛）2月2日逝世滿一週年，由丈夫具俊曄親自參與設計、籌建的紀念雕像《熙媛的永恆軌道》，近日在金寶山舉行揭幕儀式，具俊曄與S媽、小S一同現身，S媽激動擁抱雕像與具俊曄，小S與具俊曄也都落下眼淚，場面莊重而哀傷。然而，近期卻有媒體報導大S遺產相關爭議，對此，小S也透過經紀人回應。





具俊曄風雨無阻天天前往墓園，不僅親手準備三道菜祭拜，還會細心擦拭墓碑、低聲與大S說話。（圖／翻攝自李承道臉書）

具俊曄曾發文，表示願意放棄大S的所有遺產，並交由岳母S媽處理。（圖／翻攝自具俊曄IG）

大S離世後，具俊曄的深情舉動早已多次被親友與外界提及。具俊曄也曾發文，表示願意放棄，將亡妻大S所有遺產交由岳母S媽處理。今（10）日《鏡週刊》出面爆料，表示小S的母親據稱為了「爭取大S遺產」，曾找上李靚蕾委任的律師團，且一直在遺產問題上防範具俊曄。另一方面，據悉大S的丈夫具俊曄也在後期聘請律師處理相關事宜，雙方動向引發外界議論紛紛。

小S透過經紀人回應，表示具俊曄「是我們的家人，我們只會守護他，絕不可能傷害他」。（圖／翻攝自IG@hsushiyuan）

對此，小S透過經紀人向《三立新聞網》回應，澄清遺產傳言。她表示「造這種謠的人真的居心叵測，心思非常骯髒！我姐夫具俊曄，給了我姐姐最純粹的愛，讓她享受了真實的幸福，我們永遠感謝他。他是我們的家人，我們只會守護他，絕不可能傷害他，謠言是非請到此為止」，小S的回應明確否認了外界對於遺產爭議的揣測。隨後，S媽也回應「我痛恨打官司，勞民傷財」，否認相關內容。





