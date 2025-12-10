S媽開箱小S金鐘獎盃！激動尖叫「填補我的心」 家中藏大S身影

S媽收到金鐘獎盃笑到合不攏嘴。翻攝小S臉書

小S（徐熙娣）先前以《小姐不熙娣》奪下第60屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，她在典禮上合體《康熙來了》老搭檔蔡康永頒獎，這也是她在姊姊大S過世後，首度現身螢光幕前，如今小S也分享一段影片，是金鐘獎盃終於寄到家裡，S媽興奮到合不攏嘴，忍不住尖叫出聲的畫面，短短幾秒鐘的溫馨氣氛頓時感染所有人。

小S分享溫馨影片 S媽開箱金鐘獎激動尖叫

小S在臉書曬出一段影片，並在內文寫下：「我會繼續前進，讓我媽以後笑著以我姐和我為榮！愛妳mom forever。」影片中能看到，S媽興奮打開盒子，雙手捧出沈甸甸的金鐘獎座，激動到忍不住尖叫出聲，臉上的笑容沒停過。

小S曬出S媽開箱金鐘獎座的影片。翻攝小S臉書

S媽感動向小S喊話 家中仍留大S照片令人鼻酸

聽見掌鏡人說獎座是小S送給她的，S媽也向愛女喊話：「填補我的心，謝謝寶貝！」從鏡頭中還可以看到家中放著大S生前的照片，最後影片更出現徐家三姊妹和徐媽的合照。貼文曝光後，不少網友都感動留言直呼：「徐媽媽妳有最棒的三個女兒」、「洞慢慢就填起來了，加油熙娣，加油S媽，你們真的很棒」。

小S喊話把金鐘獎獻給S媽。三立提供

小S金鐘致詞曾許諾獻獎給母親：希望能填滿她心中的洞

事實上，小S在金鐘典禮上得知獲獎時，忍不住喜極而泣，致詞時特別提到：「我媽說，她心裡有個很大的洞，她說如果我得獎，她或許心中的洞會被填滿一點。媽！獻給妳，把這個獎跟姐姐的照片放在一起，希望你很快就能填起來！」一番話當時感動不少電視機前的觀眾。



