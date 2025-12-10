S媽開箱金鐘獎座落淚 小S曬與大S合照喊話：我會繼續前進
藝人小S徐熙娣2月歷經喪姊之痛後全面暫停工作療傷，先前與派翠克以節目《小姐不熙娣》獲得第60屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」的她，10日在IG分享「S媽」黃春梅開箱她金鐘獎座的影片，當時S媽看到獎座直接淚崩，對著鏡頭哽咽說：「補上我的心，謝謝寶貝。」感動許多網友。
影片中，S媽打開裝著金鐘獎座的禮盒，接著拿起獎座興奮大喊，旁人表示：「熙娣送您的！」S媽雖然臉上掛著笑容，但立刻感動落淚。小S則在貼文中感性寫下：「我會繼續前進，讓我媽以後笑著以我姊和我為榮！愛妳mom forever」。
小S 10月17日獲得第60屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」當天上台領獎時，她哽咽感謝大S過去的鼓勵，並表示要把獎獻給S媽：「因為我媽說，她心裡有個很大的洞，她說如果我今天得獎的話，或許洞會被填滿一點。所以媽，這個獎獻給妳，妳把這個獎跟珊珊（大S）的照片放在一起，我相信洞很快就會被填起來。」
而她獲獎後出席《小姐不熙娣》慶功宴，被問及何時回歸節目時，表示「會回去，但我不知道什麼時候，至少讓我過完跨年吧！」並解釋「因為往年跨年都是去我姊（大S）家吃飯，這個沒有大S的跨年，我真的不知道要怎麼過。」稱失去了大S仍令她感到難過。
