S媽雙手合十回應近況 園區播放ASOS歌曲《姐妹情深》惹淚崩

S媽面對媒體關心，低調表示目前狀況很好。(圖／謝采恩攝)

今天是大S（徐熙媛）逝世周年的日子，生前至親好友陸續到場參加紀念雕像揭幕儀式，S媽被拍到挽著具俊曄的手臂，神情哀戚一同進入會場，中途離開稍作休息時，被媒體問及近況，S媽簡單做出回應。

S媽今天率先抵達現場，她戴著口罩、身穿一身黑的裝扮現身，隨後挽著具俊曄的手臂，一同進入會場，雖然兩人過程中不斷交談，不過神情相當嚴肅，似乎仍難以接受大S逝世的事實，S媽途中離開休息，再次回到會場時，被問到狀態如何？她先是揮手跟媒體致意，並且雙手合十，面對媒體關心，她說道：「很好、很好，謝謝關心」，隨後便在工作人員的護送之下，再度回到會場準備參與儀式。

S媽、具俊曄以及小S夫妻神情哀戚進入大S紀念園區。(圖／陳俊吉攝)

儘管天公不作美，大S生前好友仍是撐著傘陸續抵達現場，似乎不想錯過能緬懷她的重要時刻，儀式現場還播放著ASOS的歌曲《姐妹情深》，增添些許哀戚氛圍，讓眾人不禁紅了眼眶，小S稍早抵達現場時，只見她戴上墨鏡、一身黑的裝扮，似乎不想讓人看到悲傷神情，老公許雅鈞則是在旁撐著傘全程守候，做最有力的後盾。

大S生前至親好友陸續到場。(圖／陳俊吉攝)

大S雕像由老公具俊曄設計，以大理石材質為基座，從園區前往雕像的路線，有著9階蜿蜒而上呈現S型的白色水泥台階，此外，雕像後方有9格白色水泥牆，亦呈現S型，據悉，S象徵大S，9的韓文讀音，與具俊曄的姓「具」同樣發音，都是念作「구（gu）」，意謂著具俊曄對亡妻大S至死不渝的愛情。

