S媽難忍大S逝世「肝腸寸斷」求助 命理師1年後曝她最大心願

大S逝世周年，S媽曾尋求命理師協助。（圖／中時資料照、經紀公司提供）

本月2日是女星大S（徐熙媛）逝世一周年，當天許多親朋好友齊聚金寶山，其中S媽淚崩喊話：「寶貝妳重生了」，令人很是心碎。回想S媽一年以來的心情，她曾在半夜發文吐露悲痛情緒，還公開向命理師廖美然尋求協助，對此，廖美然也公開與S媽的互動。

S媽去（2025）年4月在社群透露心情好不起來，「迷迷茫茫的過去多少天，我都不記得了，看了身心科，打了強心針，依舊強不起來」，希望能得到外界更多的鼓勵，「朋友們給我打打氣給我正能量，謝謝」、「多說一些鼓勵的話，謝謝」，更坦言想尋求老師幫助，「很需要一位身心靈導師：廖美然老師蓮華觀音殿可以連結嗎？」。

S媽曾自爆看身心科、打強心針。（圖／臉書 黃春梅）

命理師廖美然7日登上直播節目《危機女王》提起此事，坦承曾與S媽聊過2次，她表示能夠體會S媽的心情，「突然失去那麼優秀、那麼漂亮、那麼貼心的女兒，而且孝順S媽，等於是心好像被刀戳了那麼痛」，同時她也希望具俊曄能夠走出來，「他還有他的生活，他還是要去珍惜他身邊愛他的人，我希望他能夠走出來，就是再跨一步走進他自己應該有的生活」。

廖美然認為，大S是一個很特殊的靈魂來投胎的，但她強調需要幫助的人是小S、S媽、具俊曄，「他們太痛了，所以需要幫助的，反而是活在人世間的人。其實大S本來就像外太空來的，她是很自在的、來去自如的靈魂，所以她也會希望S媽、小S、具俊曄都能夠走出悲痛，因為靈魂是連結的，人家說母女連心，如果S媽能夠放下，當然當一個媽媽很難，但大S一定希望媽媽是開心的、快樂的，要不然她自己也會難過」。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

