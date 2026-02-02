S家親手揭幕！S媽雨中落淚緊擁具俊曄 小S輕撫大S雕像手臂

女星大S（徐熙媛）2025年2月在日本病逝，享年48歲，2日迎來大S逝世週年忌日，S家人舉辦紀念雕像揭幕儀式，由S媽、具俊曄及小S夫妻一同掀開粉色布幕，S媽一見大S雕像，難過的和一旁具俊曄相擁，令人看了相當不捨。

S媽、具俊曄及小S夫妻一同來到雕像前掀開粉色布幕。（圖／中天新聞）

在揭幕儀式中，S一家人在雨中親自掀開塑膠布幕，見到大S雕像的那刻，S媽立刻上前抱住雕像，難過痛哭，並和一旁的具俊曄相擁，又依依不捨的輕撫雕像，由於雨勢不小，具俊曄趕緊為S媽撐傘，小S則撫摸著姊姊的手臂、裙子，氣氛相當感傷。

S媽雨中緊擁具俊曄難過落淚。（圖／中天新聞）

大S紀念雕像由具俊曄親自操刀，以大理石材質為基底，園區通往雕像的階梯也排列成S形，而因為具俊曄的「具」在韓文發音是「九」，因此階梯也是9階，完美融合了夫妻倆的名字，也象徵了具俊曄對老婆堅貞不渝的愛情。

小S輕撫大S雕像手臂。（圖／中天新聞）

而在儀式中，現場背景音樂選用由大S親自作詞的〈姊妹情深〉，而大S生前的圈內好友紛紛低調現身，包含仔仔周渝民、言承旭、羅志祥、陳建州、范瑋琪夫妻、蔡康永、吳佩慈、楊丞琳、賈永婕夫妻、王偉忠夫妻、［酷龍］姜元來也特地出席，前來致意。

仔仔周渝民（右）及言承旭（左）低調現身揭幕儀式。（圖／中天新聞）

