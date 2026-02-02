S幫都到了！親友齊揭粉紅帆布 S媽淚抱大S雕像
即時中心／連國程、許雯絜報導
藝人大S（徐熙媛）逝世滿週年，紀念雕像於今（2）日下午2點揭幕，由她的丈夫具俊曄、小S、S媽及好友們一起揭開粉色帆布。大S的紀念雕像身穿裙裝，長髮及肩，閉著雙眼，看起來相當典雅。S媽見到雕像後忍不住泛淚伸手擁抱，隨後緊抱具俊曄，場面令人鼻酸。
揭幕儀式現場，大S生前的好友都到了，包括101董事長賈永婕、蔡康永、陶晶瑩、楊丞琳、歌手羅志祥、仔仔及言承旭、王偉忠等人，現場選的背景音樂是大小S合唱的《姐妹情深》，這首歌還是大S親自寫的詞，小S去年在金鐘獎上也有唱這首歌曲。S媽雙手合十向現場媒體表示：「很好很好，謝謝大家關心。」
101董事長賈永婕現身大S紀念雕像揭幕現場。（圖／民視新聞）
原文出處：快新聞／S幫都到了！親友齊揭粉紅帆布 S媽淚抱大S雕像
