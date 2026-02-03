S幫齊聚獨缺Makiyo 曝她與大S最後對話

Makiyo未現身大S逝世週年現場，甚至傳出她未收到大S的骨灰紀念項鍊。（圖／翻攝自大S、Makiyo臉書）





女星大S（徐熙媛）近日逝世滿週年，S幫成員與家人特地前往金寶山悼念，並為大S紀念碑舉行揭幕儀式。不過，Makiyo當天並未現身，甚至傳出她也未收到大S的骨灰紀念項鍊，讓外界不禁揣測她與S幫之間的情誼是否出現變化，引發討論。

深愛大S的S幫與家人昨（2）日前往金寶山玫瑰園，為她舉行紀念雕像揭幕儀式。S媽在見到雕像的那一刻立刻落淚，擁抱雕像哭喊：「寶貝妳重生了！我愛你！」小S也忍不住淚崩，場面令人鼻酸。

S幫齊聚獨缺Makiyo

當天到場的包括小S、許雅鈞、S媽、具俊曄、黑人、范瑋琪、蔡康永、吳佩慈等人，唯獨Makiyo缺席，讓外界關注她與S幫的感情狀況。網友也湧入Makiyo臉書留言表示：「大S對你那麼好，你為什麼不去看望她？那麼重要的場合缺席，實在是太不應該了」、「大S揭幕你去了嗎」。

對此，Makiyo透過經紀人回應，表示自己有拍影片表達對大S的思念，未來也會找時間前往金寶山追思。

據了解，大S這座紀念雕像由丈夫具俊曄親自設計，包括小S、S家大姊、范瑋琪、范曉萱、吳佩慈、阿雅、賈永婕及一位鄰居，都有收到骨灰紀念項鍊。而Makiyo則不在名單之中。

Makiyo與大S最後對話曝光

另外，在大S逝世滿週年之際，中國雜誌《人物》也公開一篇訪談。Makiyo回憶兩人最後一次見面時，大S曾說自己「都放下了」，並透露她在2024年跨年夜許下「重新出發」的願望。

Makiyo表示，大S當時認為自己事業有成、母親被妥善照顧、孩子平安長大，身邊還有摯愛的丈夫具俊曄相伴，讓她覺得人生沒有遺憾，因此想展開新的人生階段。談起這段最後的深談，Makiyo也感性表示，很慶幸能有那次對話，讓她知道大S離開前沒有遺憾。



