S幫齊聚獨缺Makiyo 曝她與大S最後對話
女星大S（徐熙媛）近日逝世滿週年，S幫成員與家人特地前往金寶山悼念，並為大S紀念碑舉行揭幕儀式。不過，Makiyo當天並未現身，甚至傳出她也未收到大S的骨灰紀念項鍊，讓外界不禁揣測她與S幫之間的情誼是否出現變化，引發討論。
深愛大S的S幫與家人昨（2）日前往金寶山玫瑰園，為她舉行紀念雕像揭幕儀式。S媽在見到雕像的那一刻立刻落淚，擁抱雕像哭喊：「寶貝妳重生了！我愛你！」小S也忍不住淚崩，場面令人鼻酸。
S幫齊聚獨缺Makiyo
當天到場的包括小S、許雅鈞、S媽、具俊曄、黑人、范瑋琪、蔡康永、吳佩慈等人，唯獨Makiyo缺席，讓外界關注她與S幫的感情狀況。網友也湧入Makiyo臉書留言表示：「大S對你那麼好，你為什麼不去看望她？那麼重要的場合缺席，實在是太不應該了」、「大S揭幕你去了嗎」。
對此，Makiyo透過經紀人回應，表示自己有拍影片表達對大S的思念，未來也會找時間前往金寶山追思。
據了解，大S這座紀念雕像由丈夫具俊曄親自設計，包括小S、S家大姊、范瑋琪、范曉萱、吳佩慈、阿雅、賈永婕及一位鄰居，都有收到骨灰紀念項鍊。而Makiyo則不在名單之中。
Makiyo與大S最後對話曝光
另外，在大S逝世滿週年之際，中國雜誌《人物》也公開一篇訪談。Makiyo回憶兩人最後一次見面時，大S曾說自己「都放下了」，並透露她在2024年跨年夜許下「重新出發」的願望。
Makiyo表示，大S當時認為自己事業有成、母親被妥善照顧、孩子平安長大，身邊還有摯愛的丈夫具俊曄相伴，讓她覺得人生沒有遺憾，因此想展開新的人生階段。談起這段最後的深談，Makiyo也感性表示，很慶幸能有那次對話，讓她知道大S離開前沒有遺憾。
【更多東森娛樂報導】
●翻紅「雅方羊肉爐」！00後千金正面照曝 半年吸粉破20萬
●夫妻回歸沒合體！「老高與小茉爆離婚」 婚姻關係全說了
●王柏傑、謝欣穎分手後同框 親密現身悼念大S
其他人也在看
袁惟仁病逝！女兒1月初見最後一面 「我很愛爸爸」吐遺憾
「小胖老師」袁惟仁2日證實離世，享年57歲，但過去時間因健康問題臥病7年多，也與前妻離婚長達10年，期間兒女都由前妻照顧，他則由姊姊、媽媽照料。不過，女兒袁融（梓蛋）事後透露上個月有到台東探望，並吐露與爸爸的遺憾。
痛別大S一年！言承旭見雕像「哭到雙眼紅腫」 被周渝民攙扶離場
男星言承旭、仔仔（周渝民）跟大S因為合作主演戲劇《流星花園》結下交情，昨（2日）也一同出席大S雕像揭幕儀式，期間言承旭更是哭到雙眼紅腫，離場時是被仔仔攙扶離開，顯見心情悲痛。蔡佩伶報導
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
大S紀念雕像揭幕 阿雅憶收小S心碎語音「熙媛剛走了」一輩子難忘
女星大S（徐熙媛）逝世1週年，具俊曄親自為愛妻設計的大S紀念雕像，今（2日）下午2時許於大S長眠地金寶山揭幕，具俊曄好友姜元來特地飛來台參加，大S一家、生前好姐妹都到場，其中阿雅（柳翰雅）近日接受中國雜誌《人物》專訪，透露1年前接獲小S通知時，那一句顫抖語音訊息「熙媛剛剛走了」，讓她一輩子都忘不了。
不只彭小刀赴金寶山！高中同學也齊聚悼念大S：一下哭一下笑
大S昨（2日）逝世滿一週年，家人也選在這天進行雕像揭幕儀式，除了演藝圈星友到場參加外，大S高中的同學也都有現身，藝人彭小刀曬出眾人合影，感慨表示：「相信熙媛感到滿滿幸福」。蔡佩伶報導
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
大S忌日倒數！9歲兒突喊張蘭「千年老妖」她真實反應曝光
大S去年2月病逝，明（2）日是她逝世一週年紀念日。大S離世後，一雙兒女玥兒、箖箖由汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧，而大S前婆婆張蘭近來頻頻開直播與網友互動，過程中不時能聽見玥兒與箖箖在一旁說話、玩鬧的聲音，有趣的是，9歲的箖箖日前在家中童言童語，竟脫口稱張蘭是「千年老妖」，讓網友全笑翻。
安海瑟薇熬20年終於升職！ 卻被《PRADA惡魔2》梅姨演失憶狠酸：我認識她嗎？
睽違20年，時尚經典神作《穿著PRADA的惡魔》續集終於要在4月29日重返全台銀幕。在首波曝光的100秒預告中，好萊塢「三巨頭」梅莉史翠普（Meryl Streep）、安海瑟薇（Anne Hathaway）與艾蜜莉布朗特（Emily Blunt）驚喜合體。最令網友噴笑的是，「惡魔總編」米蘭達不僅毒舌依舊，更直接上演「極致失憶」，對著如今光彩奪目的前助理小安冷問：「她是誰？」完全展現出時尚女皇那份視他人如草芥的強大氣場。
AKIRA在台添新身分！甜蜜放閃林志玲 揭「熱線2小時」成定情關鍵
日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA（黑澤良平）在2019年娶回名模林志玲，成了台灣女婿，婚後兩人育有一子，家庭生活美滿。近日，AKIRA登上節目除了分享擔任LDH台灣（LDH愛夢悅）社長的近況外，還提到與妻子相戀的過程。蔡佩伶報導
袁惟仁辭世！兒女發文道別 袁義揭逃避7年心境：算是扯平了吧
「小胖老師」袁惟仁今（2）日辭世，享年57歲，消息曝光引起許多親友趕到不捨，兒子袁義、女兒袁融晚間也分別po文跟爸爸道別，袁義提到這幾年逃避的心境，「像這7年裡，我總是用工作當藉口，沒辦法一直待在你身邊。這樣算是扯平了吧。」
范曉萱上中國節目洩近況！網一看身影哭了 驚呼：有大S影子
女星范曉萱跟大S感情深厚，去年（2025）大S離世百日時，她哀悼表示會將對方一直放在心上，發言令人鼻酸。近日，范曉萱露面登上節目訪談的身影，讓網友驚呼：「越來越像大S」。蔡佩伶報導
大戰一半「假髮」被打飛！他扯下拋向觀眾沸騰 曝超搞笑真相
美國一場拳擊比賽受到民眾的關注，但焦點不在拳擊手精湛的表現，而是假髮。拳擊手米勒（Jarrell Miller）1月31日對戰強敵伊貝（Kingsley Ibeh），他被連續重拳掀飛了假髮。米勒把假髮送給觀眾後，似乎整個氣勢大振，最後以2比1獲勝，甚至有評論員表示，「從未看過這種情況」。
李千娜41歲與21歲女兒合照宛如姊妹！粉絲驚呼：根本「演藝圈最美母女檔」！
先看媽媽李千娜的造型，這套真的很有記憶點！紅色皮革長禮服勾勒出俐落線條，胸前再疊上銀色鍊甲感的金屬層次，紅與銀的碰撞讓整體氣場非常舞台型，搭配紅色耳飾與手環點綴，整個人站在鏡頭前就是一個焦點。這種高難度造型很吃狀態，但她完全撐得住，膚況與輪廓都穩到不行，...
小S愛女Lily戀愛了？澳洲同框高帥男被直擊 私下互動畫面曝光
女星小S與許雅鈞結婚超過20年，育有三個寶貝女兒，分別是長女Elly（許曦文）、次女許韶恩（Lily）、小女兒許曦恩（許老三），一舉一動都頗受關注。近日，有網友目擊到Lily現身澳洲，旁邊還有一名帥氣男子同行，兩人互動掀起網友熱議。蔡佩伶報導
謝金燕公開真實體重數字！揭超狂菜單：每天吃得好開心
娛樂中心／李明融報導「自律女神」謝金燕儘管已經51歲，但她經常分享自拍照，大方秀出線條清楚、狀態緊實的好身材，網友直呼「這真的不像50+的身材」，外界也很好奇她是如何維持卻從未發胖，謝金燕近日PO出最新量體重的照片，大方公開自己的超狂菜單，每天都吃得很開心。
遭爆「服務業殺手」奧客行徑 Melody震驚揭「無法回應」原因！喊話勿抹黑、網暴
Melody遭爆私下許多行徑惹毛服務業，被網友在Threads上指控根本是「服務業黑名單大集合」，她在限時動態上發文回應：「我今天看到關於我是『奧客』和『服務業殺手』的新聞，自己也非常驚訝。」
陳佩琪發文再槓執政黨 網友狂刷「橘子在哪」她神回：內容超精彩
民眾黨前主席柯文哲因京華城案持續深陷司法風暴，妻子陳佩琪今（ 1日）日再度於臉書發文。內容除了延續一貫風格，痛批執政黨司法不公、抓人取供，並感性致謝支持者「小草」外，面對網友瘋狂追問滯留海外的關鍵人物「橘子」許芷瑜，陳佩琪首度透露，她已經寫好一篇關於「橘子」的長文，目前正諮詢律師意見，更預告內容將會「很精彩」。
發球砸到人怎辦？日本國手「高速彈射土下座」誠意道歉 網：要求婚嗎
體育中心／黃崇超報導排球場上發球時，如果不小心砸到別人怎麼辦？日本國家男排副隊長西田有志，昨（1日）參戰日本排球SV聯賽全明星賽的發球準度挑戰賽，一個不小心打歪、恰好不偏不倚砸在場邊工作人員身上，他立刻高速彈射自己以「五體投地的土下座」姿勢，一秒滑行並且精準停在對方面前華麗上演誠意道歉，網友除了大讚之外也歪樓，「接下來要求婚嗎？」西田的臨場反應效（笑）果十足。