S廊帶高峰會》亞果遊艇侯佑霖：碼頭不再是出口，而是國際接軌的入口

亞果遊艇董事長侯佑霖18日表示，亞果遊艇當初決定投入遊艇碼頭和俱樂部建設時，正是看準了臺灣「新價值鏈」的轉變。（攝影／鄭國強）

寬量國際(QIC)、富邦證券、亞果遊艇聯手於台南安平遊艇碼頭舉行首屆「S廊帶高峰會(S-Corridor Summit)」中，亞果遊艇將提供現場7艘遊艇給會員遊港體驗，仿效歐美高端價值俱樂部，將創造獨特經歷。

隨著臺灣南部高科技產業「S 廊帶」的成形與高端人才的湧入，不僅推動了房地產飆漲，更帶動了服務業及休閒產業的新一輪升級。亞果遊艇董事長侯佑霖18日在公開場合發表演講，深入剖析了公司將遊艇休憩產業帶入臺灣的戰略思維，強調這不僅是單純的休閒娛樂，更是配合臺灣產業鏈「脫胎換骨」後，對高端菁英生活方式的「新價值鏈」重塑。

南部產業結構巨變：高科技帶動剛性需求

侯佑霖董事長以自身在南部創業的經歷，闡述了臺灣產業結構在近三十年來的巨大轉變。他回憶道，早期他從事人力資源服務時，主要業務集中於鋼鐵、食品、螺絲、紡織等傳統的「3K 產業」。

然而，隨著時代變遷，特別是 20 年前南科的進駐，人力資源的需求迅速轉向電子業，從面板製造到半導體，再到近年來大量引進的 AI 人才。侯佑霖指出，這些高端科技人士已默默進駐臺南，形成了強勁的「剛性需求」。

他坦言，過去曾誤以為自家周邊房地產從「1 字頭」飆漲至「6 字頭」是亞果發展的結果，但事實證明，房價飆漲的背後推手正是這些高科技產業的進駐與人才匯聚。侯佑霖強調，當產業鏈從傳統製造升級至高科技 AI 領域後，相對應的生活品質與休閒服務也必須跟著升級，亞果遊艇的成立，正是為了替這群科技菁英帶來不一樣的海洋休憩生活。

擺脫「鎖國」思維：重塑海洋國家新價值鏈

侯佑霖直言，台灣作為一個四面環海的國家，過去卻長期存在著「鎖國」的陸地思維。傳統的高端人士交際應酬多半局限於陸地上的唱歌、喝酒或打球，缺乏走向海洋的習慣與設施。

他提到，亞果遊艇當初決定投入遊艇碼頭和俱樂部建設時，正是看準了臺灣「新價值鏈」的轉變——這種轉變不僅限於產業，更延伸到了服務與生活方式。亞果的目標是將國際上成熟、高端的遊艇生活產業帶入臺灣。

在地理佈局上，亞果選擇從遊艇製造業起家、且最早提出「向海致敬」口號的高雄作為起點。此外，南部地區四季如春的宜人氣候，更為遊艇休憩產業提供了絕佳的自然條件。

六座國際級碼頭：從「出口」到「入口」的戰略轉型

亞果遊艇目前正積極配合政府政策，逐步打造一個由南向北延伸的遊艇休憩網絡。政府規劃總計六座遊艇碼頭，分佈在臺南安平、澎湖、臺中、臺北港和基隆等地，都是可發展的市場。

侯佑霖強調，這些碼頭的設施設計已遠超過單純的停泊功能，而是結合了星級飯店、濱海住所以及高端會所，目標是讓「產業與休閒」完美結合。他特別強調一個重要的戰略觀點：「碼頭他不是一個出口（出去玩），他也是一個入口。」

碼頭的國際級標準化建設，近年來已成功吸引許多國際遊艇停泊，將國際高端人士帶入台灣。這使得台灣的港灣生活不再是過去那種「鎖國」的陸地觀念，而是真正與國際接軌。侯佑霖認為，儘管臺灣的半導體與 AI 產業已在全球扮演不可或缺的角色，但遊艇生活仍相對缺乏。正是這群因科技產業升級而形成的高端人士，將是帶動臺灣遊艇休憩產業成長、完成海洋生活方式「脫胎換骨」的關鍵力量。

