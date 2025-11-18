S廊帶高峰會》李鴻基：從德州到台灣 全世界的南方力量正在崛起

寬量國際董事長李鴻基指出，AI產業需要龐大的資源，包括電力、水力與土地這些往往集中在南方地區的資源。美國的德州與台灣的南部，正好具備這些條件。（攝影／鄭國強）

在「S廊帶高峰會」中扮演關鍵角色的寬量國際執行長李鴻基，以三十年資本市場經驗，分享他對台灣南部發展的深刻觀察。他強調，AI浪潮正在重塑全球產業版圖，而「南方力量」正逐步崛起，台灣南部與美國德州皆展現出在半導體與AI建設上的戰略地位。

新力量的崛起，S代表南方也代表半導體

廣告 廣告

李鴻基指出，AI產業需要龐大的資源，包括電力、水力與土地，而這些資源往往集中在南方地區。美國的德州與台灣的南部，正好具備這些條件，成為半導體擴廠與AI基礎建設的最佳舞台。他舉例，台積電近年來在南部持續擴廠，房地產需求同步攀升，顯示南方已成為推動產業成長的核心。

他進一步解釋，「S」代表兩層意涵：一是「South」南方，二是「Semiconductor」半導體。兩者皆與AI高度相關，象徵南方在全球AI建設時代中所扮演的重要角色。

笑稱最大的「賣台集團」，長期向國際市場推薦台灣公司

回顧自身經歷，李鴻基表示，過去三十年他致力於將台灣推向國際資本市場，從早期介紹台積電到如今推廣AI相關題材。他笑言自己是「最大的賣台集團」，不斷將台灣推銷給全球投資人。但他也強調，除了資本邏輯，還需要更具創意的方式，讓世界看見台灣的故事。

他提到，與富邦證券合作拍攝的英文影片，正是希望未來十年，全球能透過台灣南方重新認識台灣。他認為，南部企業家展現的誠懇與謙虛，正是台灣最珍貴的特質。

S廊帶高峰會，40多位上市與準上市公司老闆參加

本次「S廊帶高峰會」吸引約120位跨界專家參與，其中包括40多位上市與準上市公司的CEO與高階主管，以及來自國際與北部的機構投資人。與傳統法說會不同，活動設計了18場工作坊，鼓勵企業家與領袖分享未來五年的產業願景，而非僅限於簡報。李鴻基強調，這樣的跨界交流能拼湊出台灣未來五年的發展藍圖。

他指出，這場活動更像是美國南方論壇的翻版，讓具備能力與願景的領袖跨界交流，凝聚共識。富邦的支持，讓這個心願得以實現。

李鴻基最後表示，AI浪潮不僅是技術革命，更是資源格局的重塑。南方力量的崛起，將使台灣南部成為全球半導體與AI建設的重要基地。他呼籲，應持續透過故事行銷與資本邏輯，讓世界看見台灣，並透過跨界合作，打造屬於台灣的「Foundry 2.0」時代。

(原始連結)





更多信傳媒報導

S廊帶高峰會》看好AI效應 打造產業與資本共赢生態台灣版Sun Valley Forum

日本第三季GDP萎縮1.8% 日經指數重挫逾1600點、日圓近10個月低點

微軟、輝達 與 Anthropic 宣布聯手：AI 運算與模型的劃時代合作

