S廊帶高峰會》看好AI效應 打造產業與資本共赢生態台灣版Sun Valley Forum

左起亞果遊艇董事長侯佑霖、寬量國際執行長李鴻基、富邦證券總經理郭永宜。（攝影／鄭國強）

看好長期AI大投資帶動下的台灣南方崛起題材，寬量國際(QIC)、富邦證券、亞果遊艇(7566)於18日聯手宣佈，將於11月21日舉行首屆「S廊帶高峰會(S-Corridor Summit)」，透過高端且私密的企業領袖工作坊，打造出台灣版「Sun Valley Forum」，目標是將南台灣推向產業與資本共贏生態的「亞洲產業創新走廊」，同時正式向全球資本市場介紹南台灣的鉅大投資機會。

將於11月21日亞果台南安平遊艇碼頭舉行的首屆「S廊帶高峰會」，共邀請120位橫跨高科技產業及投資界的貴賓，透過16個工作坊(work shop)，及海上巡航等創意休閒活動，讓與會企業與投資界的決策人士一起透過系統性的交流，對於台灣未來5年願景向全世界提出長期論述。

企業領袖工作坊，台灣版「Sun Valley Forum」

寬量國際創辦人暨執行長李鴻基表示，「S廊帶高峰會」目標就是要打造成台灣版的「Sun Valley Forum」，而講求人情味的南台灣，非常適合安排美國過去10年來為以科技及投資圈決策者的永續發展的需求，所成立的誇界交流年度盛會「Sun Valley Forum」，透過企業家與投資決策者的深度交流，彼此交換對產業，文化，和經濟的永續經營的看法，激盪出不同的觀點，豐富社會的多元發展。

李鴻基指出，今年是「S廊帶高峰會」元年，不論是企業家，投資者及意見領袖，可以跨界在這樣的峰會場合，針對未來5年企業營運與產業趨勢交換看法，這不會是傳統的投資論壇，而是更深度的意見交流，成效肯定更為深遠及具影響力。

響應S廊帶計畫，打造產業與資本共赢生態

富邦證券總經理郭永宜於11月18日S廊帶高峰會媒體發佈會表示，在企業與資本市場之間，富邦證券始終扮演關鍵橋樑角色，不僅提供專業金融服務，更協助企業邁向國際市場、創造長期價值。富邦證券此次響應S廊帶計畫，期望串連台灣製造業的底蘊、科技業的創新力，加上綠能與AI帶來的新經濟動能，展現台灣產業的戰略價值，並推動南台灣成為亞洲產業創新走廊核心。

郭永宜總經理進一步強調，富邦證券除了協助企業籌資，更透過研究、產業分析與國際資本連結，為企業與投資人建立「共好」生態系。富邦證券本次與寬量國際、亞果遊艇合辦產業高峰會，見證台灣產業升級與資本市場結構的深層轉型，協助台灣企業走向國際，讓世界看見台灣產業的新動能。

