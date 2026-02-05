S有望回歸《小姐不熙娣》？製作人發文藏玄機 粉絲瘋猜「倒數復工」

B2曬年前錄影工作照。（圖／翻攝自Instagram／b2_studio）

自從大S（徐熙媛）於2025年辭世後，妹妹小S（徐熙娣）因深受打擊而暫停演藝活動，手上節目《小姐不熙娣》也交由派翠克搭配吳姍儒（Sandy）與薔薔代班主持。隨著春節將近，節目是否迎來變化成為外界關注焦點。今（2月5日）稍早，製作人B2在社群限時動態的一則貼文，引爆小S「即將復工」的傳聞。

B2於Instagram發出與主持群的合照，其中一張照片中，他向吳姍儒送出印有「後會有期」字樣的禮物，並寫下「謝謝珊迪，合作愉快喔～」，引發外界解讀這是否代表Sandy的階段性任務告一段落，小S可能將於年後回歸。另一張與派翠克的合照中，他則寫下「今年辛苦啦，繼續一起努力」，態度耐人尋味。

根據節目製作團隊向媒體透露，今日為《小姐不熙娣》春節前的最後一次錄影，時間點巧合也讓B2的貼文引發更多聯想。有粉絲留言猜測：「代班主持要交棒了嗎？」、「S姊要回來了嗎？」引起社群熱議。

事實上，小S與製作人B2合作逾20年，交情深厚。B2曾在受訪時透露，自己從未催促小S復工，僅表示：「準備好call我就好。」他也提到兩人偶爾私下閒聊，像是討論演唱會等生活話題，但從不主動詢問節目或工作進度，盼她能在最放鬆的狀態下回歸。

小S停工以來僅短暫現身一次，即在2025年金鐘獎上擔任頒獎人並領獎；而就在上週末，她也悄悄出席姊姊大S的雕像揭幕儀式，於活動尾聲鞠躬致意，感謝外界關心，這是她睽違多時首度公開露面，狀態令外界關注。

目前小S仍未正式宣布是否回歸主持工作，但從製作人發言、代班主持人告別儀式，以及她逐步重新出現在公開場合來看，復工的可能性似乎正一步步升高。

B2曬年前錄影工作照。（圖／翻攝自Instagram／b2_studio）

