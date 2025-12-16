S25 系列率先試玩三星 One UI 8.5 Beta！跨裝置分享儲存空間、AI 無限生成修圖！必睇 4 大實用功能懶人包
重點大幅強化 Galaxy 生態圈的連接性、AI 影像創作功能以及裝置安全性。
Samsung 宣佈推出 One UI 8.5 Beta 測試版計劃，為用戶帶來更流暢、更智能的操作體驗。是次更新重點落在簡化內容創作流程、增強裝置間的無縫連接，以及提升保安級別。目前 Beta 計劃已率先於美國、韓國、英國、德國、印度及波蘭等地展開，Galaxy S25 系列用戶可搶先體驗。
以下為大家整理 One UI 8.5 的重點升級功能：
1. Photo Assist（相片助手）：無限 Undo 的 AI 修圖體驗
對於喜歡用手機修圖的創作者來說，這次 Photo Assist（相片助手） 的升級非常實用。新功能支援連續性的 AI 圖像生成與編輯，用戶在調整相片時，無需像以往那樣每次都要先儲存一張新圖片才能進行下一步。 現在，你可以連續輸入指令修改圖片，如果不滿意，可以隨時查看編輯歷史，並從中挑選最滿意的一個版本儲存，大大節省了手機儲存空間和操作時間。
2. Quick Share 更聰明：自動識別「人臉」派圖
Quick Share 功能變得更加智能。系統現在能透過 AI 自動識別相片中的人物，並主動建議你將相片傳送給對應的聯絡人。例如你拍了一張朋友的合照，Quick Share 就會自動跳出建議，讓你一鍵把相片發送給相中人，省去了在通訊錄中慢慢搜尋的煩惱。
3. 跨裝置神器：Storage Share（儲存空間分享）與 Audio Broadcast（音訊廣播）
Samsung 致力打破裝置間的隔膜，One UI 8.5 引入了兩項強大的連接功能：
Storage Share（儲存空間分享）： 這是 Galaxy 生態系統的一大突破。用戶現在可以直接在手機的 My Files 應用程式中，瀏覽並存取其他已連接 Galaxy 裝置（如 Galaxy Tab 平板電腦或 Galaxy Book 手提電腦）內的檔案。甚至連 Samsung 電視也能連接，實現真正的「檔案互通」，無需再依賴數據線或雲端傳輸。
Audio Broadcast（音訊廣播）： 利用 Auracast 廣播音訊技術，新功能允許用戶將 Galaxy 手機當作「麥克風」。你可以直接透過手機收音，並將語音廣播到附近支援 LE Audio 的藍牙裝置（如藍牙喇叭或耳機）。這功能非常適合小型導賞團、聚會或會議使用，無需額外租用擴音器材。
4. 安全性升級：防盜與身份驗證鎖
在保安方面，One UI 8.5 引入了更嚴格的 Theft Protection（防盜保護） 機制。新增的 Failed Authentication Lock（驗證失敗鎖定） 功能，當偵測到多次指紋、密碼或 PIN 碼輸入錯誤時，會自動鎖定裝置，防止小偷或未經授權的人士嘗試解鎖竊取資料。此外，身份檢查功能也擴展到更多系統設定，進一步保障用戶私隱。
支援型號與推出地區
目前 One UI 8.5 Beta 計劃首批支援的機型為 Galaxy S25、Galaxy S25+ 及 Galaxy S25 Ultra。 首波開放測試的國家包括：韓國、美國、英國、德國、波蘭及印度。香港暫未在首批名單中，有興趣的朋友記得緊貼 Yahoo Tech 的更新啦！
