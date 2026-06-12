S2O明天登場！倒數1天重磅宣布「百大DJ巨星」再+1 網嗨：最強加碼

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

娛樂中心／綜合報導

S2O Taiwan 於明周末一連2天正式登場。（圖／S2O Taiwan提供）

台灣夏天最濕、最好玩的音樂節「S2O Taiwan潑水音樂節」，將於本週末6月13日、14日在台北大佳河濱公園盛大登場，就在倒數最後1天，今（12日）再驚喜宣布名列世界百大DJ ，瑞典電音王牌 KAAZE來台演出，將與由葛萊美獎得主「電音情人」ZEDD（捷德）與美國白金唱片認證才子「鳳凰之子」ILLENIUM在S2O主舞台輪番上陣，消息一出讓粉絲直喊「最強加碼」。

S2O倒數1天加碼公布「最強加碼」世界百大 DJ 的瑞典電音王牌 KAAZE來台演出。（圖／S2O Taiwan提供）

名列世界百大 DJ 的瑞典電音王牌 KAAZE，擁有深厚的古典樂底子及深受搖滾樂影響，讓他的音樂作品充滿層次，早期受到Tiësto大力提拔打開全球知名度，擁有多首全球各大派對必放的經典神曲，包括〈Destination Calabria〉、〈I Should Have Walked Away〉、與KSHMR合作充滿異國情調的〈Devil Inside Me〉以及與Hardwell合作的〈We Are Legends〉。

廣告 廣告

S2O Taiwan人氣舞台MONEYBUNNY完整卡司陣容。（圖／S2O Taiwan提供）

近年來他的音樂曲風大膽轉向Techno，以獨創的「Hot Techno」開創派對新風潮，他的音樂不僅極具旋律性與煽動力，現場演出更展現出強大的群眾控場能力。

S2O Taiwan被網友封為一年之內看到最多大肌帥哥、比基尼辣妹的時刻。（圖／S2O Taiwan提供）

今年S2O Taiwan的MONEYBUNNY舞台則有玖壹壹、鼓鼓呂思緯、Marz23、婁峻碩SHOU、戴愛玲大咖集結，更自帶樂隊、舞者，精心編排特別曲目，確定準備S2O限定的特別演出，全新舞台X.O.歡慶驕傲月邀請20位GOGO猛男、4位變裝皇后帶來華麗火辣的演出，WATERBOOM舞台則是讓樂迷一進場就濕身，全場皆是「濕區」，體驗夏日最濕、最好玩的音樂盛宴 。

更多三立新聞網報導

IG粉絲破1億比肩世界天王！Lisa登世足開幕式 傳奇人生首度曝光

寇乃馨否認垃圾屋「廚房堆滿鞋」行李箱塞滿3房！網看傻：根本囤物癖

迪麗熱巴爆熱戀陳飛宇！情侶手鍊抓包旅行蹤跡洩鐵證 狗仔揭：很久了

Red Velvet成員瑟琪妹突爆死訊！12天前才開心合體拍片粉絲震驚

