S2O Taiwan明登場加碼世界百大DJ KAAZE 玖壹壹、鼓鼓領軍20組華語強棒開唱

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S2O Taiwan驚喜宣世界百大DJ瑞典電音王牌KAAZE來台演出。（圖／S2O Taiwan提供）

今年「S2O Taiwan」將自明（13日）起一連兩天在台北大佳河濱公園盛大登場，重磅打造4大音樂舞台，超過100位演出嘉賓，今主辦再驚喜宣布名列世界百大DJ的瑞典電音王牌KAAZE來台演出，將與由葛萊美獎得主「電音情人」ZEDD（捷德）與美國白金唱片認證才子「鳳凰之子」ILLENIUM在S2O主舞台輪番上陣，更首度推出KISS CAM現場捕捉由世界各地來台朝聖的樂迷見證愛情。

MONEYBUNNY舞台今年祭出超狂20組華語強棒陣容，由嘻哈天團玖壹壹、全能唱作暖男鼓鼓呂思緯擔任雙日壓軸強棒，率領Marz23、婁峻碩、戴愛玲等大咖歌手助陣。迎接首次參加S2O Taiwan，玖壹壹等大咖卡司將火力全開，不僅各自重金帶來專屬樂隊、龐大舞團陣容，更精心編排前所未見、S2O限定的驚喜演出。

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更猛的是，今年MONEYBUNNY首度安裝加特林水槍，演出時會自動朝台下樂迷四處潑水，歌手也可親自操作與樂迷近距離互動，打造出別於一般專場的夏日限定音樂體驗。而全新舞台X.O.歡慶驕傲月邀請20位GOGO猛男、4位變裝皇后帶來華麗火辣的演出，WATERBOOM舞台則是讓樂迷一進場就濕身，全場皆是「濕區」。「S2O Taiwan」票券現正熱賣中。

MONEYBUNNY舞台今年祭出超狂20組華語強棒陣容。（圖／S2O Taiwan提供）

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