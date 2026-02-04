SaaS已死？從明星到棄嬰 華爾街為何全面拋售

財經中心／李宜樺報導

華爾街軟體股近期出現恐慌式拋售，SaaS族群市值快速蒸發，市場情緒轉向極度悲觀。AI原生工具加速滲透企業應用，被視為直接威脅訂閱制軟體商業模式的關鍵變數。（圖／翻攝自PIXABAY網站）

華爾街軟體股正迎來近十多年來最劇烈的一次信心潰散。過去被視為現金流穩定、具高度黏著度的SaaS族群，近來卻遭遇資金「無差別拋售」，市場情緒迅速從唱淡翻轉為末日論。在AI技術突飛猛進之下，投資人開始質疑一個核心問題：軟體即服務，是否正被AI親手改寫命運。

華爾街情緒失控 SaaS遭恐慌式拋售



近期多檔重量級軟體與資料服務股出現斷崖式下跌，法人形容盤面已非理性修正，而是典型的「先跑再說」。從法律軟體、企業數據到訂閱型服務，股價齊挫，整個板塊市值短時間內大幅蒸發，市場開始用「SaaS已死」形容當前氛圍。

AI直搗核心 商業模式遭質疑



這波拋售的引信，來自AI工具快速滲透企業應用。新一代AI不只輔助工作，而是直接「替代功能」，從寫程式、做分析到法務文件處理，過去需要付費訂閱的軟體服務，如今被AI原生工具以更低成本、更高效率挑戰。投資人擔心，SaaS多年建立的護城河，正被快速填平。

私募與信貸壓力浮現



更讓市場不安的是，私募股權與私募信貸過去十年大舉押注軟體產業，如今股價與估值同步下修，可能引爆連鎖效應。部分基金已開始盤點投資組合風險，降低軟體曝險，市場也憂心違約率上升，恐讓資本市場雪上加霜。

不是所有軟體都會消失



儘管悲觀情緒瀰漫，仍有機構認為，這是一場殘酷但必要的淘汰賽。未來能與AI深度整合、握有資料優勢與生態系的企業，仍可能成為贏家，只是估值邏輯勢必重算。問題在於，誰能活下來，短期內沒人敢拍胸脯。

市場等待新的定錨點



分析師直言，當前最大風險不是價格跌多少，而是不知道「底在哪」。在AI顛覆速度遠超預期之下，軟體股修復恐怕需要更長時間。對投資人而言，這不只是選股問題，而是對整個產業未來定位的重新下注。

