SABON推典藏香氛蠟燭新品 天然芥花籽蠟環境友善

【緯來新聞網】自 1997 年起，香氛品牌SABON 以手工皂與沐浴香氛為開端，以天然植物、細膩工藝與多感官的儀式體驗，陪伴人們在日常中找回身心的平衡與柔軟。二十多年來，以香氣為媒介，SABON相信即便是沐浴的零碎時間，也能為生活注入安定、愉悅的從容感受。如今，這份品牌精神再次透過香氣創造「外在空間」維度，重新打開人們的內在空間。

（圖／SABON提供）

SABON選擇以3款典藏擴香靈感香調，以及2款全新趨勢香調，讓香氣延伸空間、擴建心境，隨不同情境開闢一方靜地。全新典藏香氛蠟燭系列以 12 EDP 級香氛濃度帶來更深層的沉浸與層次，並以深棕色玻璃瓶身作為香氣沈澱之所。面對現代生活愈加碎片化，SABON 希望以更細膩、更立體、更親近生活縫隙的香氛存在，陪伴每個人擁有屬於自己的靜謐空間。

典雅茉莉香氛蠟燭。（圖／SABON提供）

全新典藏香氛蠟燭採用 EDP 等級香氛調製標準，以高達 12 的香氛濃度打造更飽滿且富有層次的香氣表現。SABON典藏蠟燭設計的香氛濃度能完整呈現前、中、後調的遞進變化，宛如香水般細膩而立體，讓香氣在空間中自然流動時，層次更加動人。較高的香氛含量也讓擴香力更佳，香氣覆蓋更均勻，能輕鬆滿足中大坪數空間的使用需求。搭配蠟體穩定的燃燒特性，整整 40 小時都能維持一致而優雅的香氣輸出，帶來更持久、沉浸的香氛體驗。

沉暮琥珀香氛蠟燭。（圖／SABON提供）

SABON 全新典藏蠟燭系列採用琥珀深棕玻璃瓶身，整體的大地系復古色調更能自然融入各種家居風格，為空間增添沉靜的質感氛圍。此外，還能有效阻擋部分光線，提升香氛的穩定度，保護天然蠟體，降低光照影響而產生細微變化或氧化。當點燃蠟燭時，深棕色玻璃以較低的透光度呈現出柔和溫潤的琥珀光感，使火光跳動時更內斂迷人，也更適合放鬆、療癒的使用情境。

愜意白茶香氛蠟燭。（圖／SABON提供）

