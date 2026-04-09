SailPoint升級AI平台：全面保障企業人機身分，實現即時安全治理

記者/鄭欣宜報導

近日，身分安全領域的領導者美商「SailPoint」，宣佈旗下由AI驅動的SailPoint平台將迎來重大升級。此次更新是SailPoint「適應性身分」願景的重要里程碑，助力企業應對現代IT、雲端環境快速變動下日益嚴峻的資安挑戰。

從特權帳號到AI代理 全面擴展治理邊界

本次升級將聚焦於於多個關鍵能力的整合與強化。首先，在特權管理方面，SailPoint 推出「特權發現與分類」(privilege discovery and classification) 及「特權洞察」(privilege insights) 兩項基礎功能，自動化地協助企業發現、分類內部的特權帳號、提供智慧分析，協助企業全面掌握存取風險，實現全域特權風險可視化的控管機制。面對非人類身分的快速增長，全新SailPoint代理身分安全 (Agent Identity Security) 連接器已可支援多個主流AI代理（AI agents），包含Microsoft 365 Co-Pilot、Databricks、Amazon Bedrock、Google Vertex AI、Microsoft Foundry、Salesforce Agentforce、ServiceNow AI Platform 及 Snowflake Cortex AI等平台。此外，SailPoint Machine Identity Security亦已強化，現提供傳統機器帳號更完整的生命週期管理機制。

廣告 廣告

SailPoint產品執行副總裁暨技術長錢德拉指出，SailPoint正積極推動全新以AI驅動的適應性身分安全策略，為各類身分提供資安防禦。圖/SailPoint提供

以AI重塑體驗 讓身分治理走向即時、直覺化

在使用體驗上，SailPoint推出全新AI智慧代理套件Harbor Pilot，專為Identity Security Cloud用戶打造AI驅動代理服務，將原本繁複的操作轉化為簡易具引導性的對話流程，用戶只需透過日常語言即可提出存取請求，大幅提升操作效率與體驗，重新定義身分安全管理流程。另一方面，Observability & Insights與Data Access Security功能也同步升級，透過SailPoint Identity Graph可直接提供特權可視化及風險偵測服務，同時支援身分比對及全方位的營運智慧分析，讓企業能更深入了解所有身分活動。同時，SailPoint亦將Data Access Security深度整合至Identity Graph，透過可視化展示資料存取路徑，進一步擴展身分與資料存取的情境脈絡，並新增多項功能，以協助企業識別及管理敏感資料的外露風險。

在基礎治理能力上，SailPoint亦持續優化系統架構，推出新一代Access Certification引擎，以及全面革新的職責分離（Separation of Duties，SoD）功能，展現其持續優化基礎治理能力的承諾，進一步提升系統效能、可擴展性及使用者體驗。相關升級預計將於 2026年下半年正式推出。

現今網路威脅日益複雜，傳統的身分治理模式依賴緩慢的手動的審核流程，難以跟上雲端採用的速度、AI及機器身分急速增加的趨勢。對此，SailPoint產品執行副總裁暨技術長錢德拉（Chandra Gnanasambandam）表示：「傳統身分治理以靜態、事後審核的方式已經無法應對現今的挑戰，作為市場領導者，SailPoint正積極推動全新以AI驅動的適應性身分安全策略，為包括AI身分、機器、代理及認證在內的各類身分，提供持續可視性及即時治理能力。今年，我們的目標是協助客戶實現最低特權，甚至是零常駐特權的安全模式，以滿足AI驅動企業對速度與安全的雙重需求，從根本上保障業務安全，而不僅止於合規要求。」

自適應身分框架，奠基於四大核心：第一，即時治理。由定期審核轉向持續、全自動化的治理機制，能實時偵測、預防及修復風險，確保在風險出現的第一時間採取行動。第二，保護AI及機器身分。將身分安全的範圍由人類使用者延伸至快速增長的非人類身份，包括AI代理、服務帳號及機器工作負載等。第三，通用及動態特權管理。爲跨企業環境提供「即時授權」存取，減低常駐特權所帶來的風險，確保每個身分僅擁有其所需的特定存取權限，並於最短時間內完成操作。第四，整合式威脅管理。串連身分管理與安全運營中心之間的關鍵缺口，將身分情境與威脅信號整合，加速威脅偵測與回應。

這項全新的框架將進一步鞏固SailPoint作為市場領導者的地位，不僅展現對未來身分安全的前瞻願景，推動該願景成為現實，更帶來實質性的創新成果。

TMF Group全球網路安全工程、架構及項目資深總監索拉布（Saurabh Gugnani）亦分享：「在導入 SailPoint的AI技術後，TMF Group已將身分治理全面自動化並以智慧驅動的方式運作，不僅確保橫跨87個司法管轄區一致的合規性，更支援企業在全球的安全成長。」

更多享民頭條報導

格雷系穿搭為什麼爆紅?哪些名人也是愛好者呢?

輕珠寶為什麼流行?小資女必看！輕珠寶經典款式推薦

圓臉救星！5款「顯臉小」髮型 大餅臉女孩秒變V臉女神！

