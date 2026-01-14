Salesforce推Slackbot：把Slack變身「代理人」OS，整合CRM資料不求人
Salesforce今日 (1/14) 宣佈，其備受期待的Slackbot正式全面上市。這項產品並非單純的聊天機器人更新，而是Salesforce邁向「代理式企業」 (Agentic Enterprise) 願景的關鍵一步，透過將個人化AI代理 (Personal Agent) 直接內建於企業最常用的溝通平台Slack中，Salesforce試圖解決AI落地企業應用的最後一哩路。
不需訓練的個人特助，直接讀懂你的工作脈絡
Salesforce共同創辦人暨Slack技術長Parker Harris將Slackbot定位為協助企業進入「代理式企業」的入口，不同於傳統AI需要繁瑣的模型訓練或提示詞工程 (Prompt Engineering)，全新的Slackbot主打「無需額外訓練」。
Slackbot能深度理解Slack平台內的對話紀錄、檔案內容，以及團隊協作的上下文脈絡 (Context)。這意味著，當你問它問題時，它不是給你一個通用的搜尋結果，而是基於你公司內部專案進度、過往討論決策所給出的精準建議。
整合CRM數據，打破系統高牆
Slackbot最大優勢，在於Salesforce的強力奧援，能無縫串接Salesforce CRM資料庫。
舉例來說，在業務會議開始前，Slackbot能自動彙整客戶的背景資料、年度經常性收入 (ARR)，以及歷史互動紀錄，並且結合Slack頻道內業務團隊的討論內容，直接生成一份戰略簡報。員工只需用自然語言對話，就能完成會議摘要、撰寫信件，甚至安排行事曆，讓Slack從單純的通訊軟體進化為「代理式工作作業系統」 (Agentic Work OS)。
開放架構：左擁ChatGPT，右抱Claude
Salesforce這次採取開放策略，讓Slackbot不僅支援自家的Salesforce Agentforce，還能與OpenAI (ChatGPT)、Anthropic (Claude) 等第三方AI模型協同運作。這讓Slackbot成為企業內部的AI指揮中樞，能夠跨系統調度不同的AI代理來處理複雜工作流，同時由Salesforce的資安信任層 (Trust Layer) 把關，確保機敏資料不外洩。
推出時程：
• 即日起：開放Slack Business+與Enterprise+方案用戶使用。
• 2月底：預計全面開放予全球使用者 (包含台灣)。
