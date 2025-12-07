Salomon指定款7折起，登山鞋、越野鞋、跑鞋，精選八雙必收款，領券再折$300

來自法國的戶外品牌Salomon，以登山鞋、越野鞋、健走鞋聞名，近幾年開始融入日常穿搭，不只是抓地力強、輕量耐走、實穿性拉滿，甚至還很時尚，街頭風、運動風或休閒風都不在話下。不論男、女還是喜歡混搭的潮流玩家，都能找到自己的最愛。

本篇整理了八款Salomon熱門鞋款，從林間越野跑鞋到都市健走鞋，讓你一次看懂品牌魅力。Salomon受到越來越多人追捧，不管你是街頭潮流玩家、喜歡戶外健行，還是想找一雙每天穿都很舒服的鞋，12/4-12/12是Salomon品牌慶，下殺7折起，領券還能再折300，入手命定鞋款的最佳時機就是現在。

廣告 廣告

12/4-12/12 Salomon品牌慶，指定鞋款7折起，領券再折300。（圖片來源：Yahoo購物中心）

💥12/4-12/12 Salomon品牌慶 優惠攻略一把抓💥

★ 指定鞋款7折起

★ 領券再折300！

Salomon限定7折起 特惠傳送門

👉點此進入

1.網路獨家款 Salomon XT-6 運動鞋 古董金/清透黃/柳蘭紫

原價$6,580 ↘ 12/4-12/12快閃價$6,280

世界頂尖運動員在極端環境下，挑戰超長距離賽事的首選鞋款，就是這雙Salomon XT-6。這次全新回歸的配色真的會越看越上癮，古董金搭清透黃，再加上一點柳蘭紫的跳色，整體既有戶外感又很街頭，穿去通勤、旅行、跑山都不會突兀。XT-6一直都是Salomon的招牌，輕量穩定、抓地力又好，緩震做得很紮實，城市地面、戶外步道都能輕易征服。趁Salomon品牌慶特惠期間，用比平常還優惠的價格入手這一雙，世界頂尖運動員的首選鞋Salomon XT-6，真的是賺到。

快閃價 點我搶

世界頂尖運動員的首選鞋，Salomon XT-6！（圖片來源：Yahoo購物中心）

2.Salomon XT-PATHWAY 2 運動鞋 白/金屬

原價$4,780 ↘ 12/4-12/12快閃價$3,524

現省1千多！這雙Salomon XT-PATHWAY 2的配色真的會讓人一秒心動。整體以純白為主視覺，加上金屬色點綴，充滿現代設計感。輕量耐用結構，搭配穩定包覆與快速繫帶系統，穿著體驗乾淨俐落，走一整天腳還是超舒服，穩定度比一般休閒鞋更強。這次Salomon品牌慶限時優惠， XT-PATHWAY 2下殺74折，馬上現省1千多外，領券還能再折300，超值得趁機入手。

現省1千多 點我搶

走一整天腳還是超舒服，穿起來穩定度比一般休閒鞋更強。（圖片來源：Yahoo購物中心）

3.Salomon XT-WHISPER VOID 運動鞋 黑/金屬銀

原價$5,980 ↘ 12/4-12/12快閃價$5,680

Salomon XT-WHISPER VOID走的是高冷風格，黑色鞋身線條利落，加上銀色點綴，整體很有科技味，看起來像是都市戶外玩家會穿的那種鞋。鞋型偏修長，穿起來輕但支撐穩，腳踝和腳背都有舒服的包覆感。而且底部抓地力比一般日常鞋更突出，尤其是在不平穩的路面，或是長時間走動的時候特別有感。如果喜歡偏未來感的鞋，又想兼顧舒適與機能性，選Salomon XT-WHISPER VOID就對了。更何況正好現在是Salomon的品牌慶期間，趁限時特惠入手，還能領券折300。

快閃價 點我搶

高冷潮流感，都市戶外玩家必收這雙Salomon XT-WHISPER VOID。（圖片來源：Yahoo購物中心）

4.Salomon XT-4 OG 運動鞋 香草冰/黑/月球岩灰

原價$6,980 ↘ 12/4-12/12快閃價$5,284

現省快1千7！XT-4 OG一直是 Salomon 的經典越野鞋的代表。外型雖然偏機能，但配色很柔和，不會太硬派。穩定的底盤與抓地技術，跑山、長距離行走或城市混合地形，都能保持很好的腳感，是一雙兼具專業性能與日常穿搭的越野鞋。正好現在是Salomon品牌慶，限時76折，現省快1千7，另外領券還能再折300，想入手的趁現在！

現省快1千7 點我搶

充滿復古風格與Salomon的標誌性細節，致敬品牌的創新之作。（圖片來源：Yahoo購物中心）

5.Salomon XA PRO 3D 健野鞋 健走鞋 野跑鞋 白/黑/粉

原價$5,380 ↘ 12/4-12/12快閃價$4,004

現省1千3！如果你在找一雙隨便走都很穩、想出門就會穿的鞋，選Salomon XA PRO 3D，絕對錯不了。健走、旅遊、通勤通通沒問題，包覆感是最大亮點，腳背跟腳踝都被穩穩固定；透氣度也做得不錯，就連抓地力也很好，走公園、石階、小坡都沒問題。而且外型不會太硬派，日常穿搭超可以，是一雙可以從平日穿到假日的實用鞋款。更何況現在下殺76折，現省1千3，領券又再折300，趁Salomon品牌慶期間省上加省趕快入手。

現省1千3 點我搶

隨便走都很穩、想出門就會穿的鞋，選Salomon XA PRO 3D，絕對錯不了。（圖片來源：Yahoo購物中心）

6.Salomon X ULTRA 5 GORE-TEX 男款 低筒登山鞋 黑/瀝青/岩堡灰

原價$6,480 ↘ 12/4-12/12快閃價$4,884

現省快1千6，省超大！號稱最可靠的越野登山夥伴。Salomon X ULTRA 5 GORE-TEX登山鞋最大的特點，就是把防水、穩定度和抓地力集合在一起，適合真正會走地形的人。GORE-TEX能在雨天、濕草地依然保持乾爽；鞋底的多向刻紋則在上坡、下坡都能提供扎實的抓地力，就連腳踝處的穩定度都很扎實。不愧是Salomon登山鞋，爬山、健行都超可靠。最讚的是現在正好碰上Salomon品牌慶，限時下殺76折，一省就省快1千6，領券還能再折300，想擁有Salomon登山鞋的完全不用猶豫，現在就是最佳入手時機。

現省快1千6 點我搶

不愧是Salomon登山鞋，即使是走碎石、泥土或上下坡，依然穩到不行。（圖片來源：Yahoo購物中心）

7.Salomon SPEEDCROSS 3 運動鞋 鳶尾黃/冰/花粉

原價$5,180 ↘ 12/4-12/12快閃價$3,844

現省1千3！SPEEDCROSS 3本質上是Salomon越野跑鞋，一直是穿起來很輕、抓地力超好的代表款。鞋子本身非常輕，上腳後會立刻感受到步伐變快、走路更省力。底部顆粒抓地很強，每一步都能穩穩踩住，旅行或戶外跑跳都沒問題。整體外型不像一般越野鞋，雖然是亮色系但不會太張揚，柔霧質感超適合個性穿搭。運動、散步、旅行，一雙Salomon SPEEDCROSS 3越野跑鞋就能搞定。正好現在是Salomon品牌慶，限時75折，現省1千3，領券額外再折300，比平常還划算超級多，這麼好的機會，當然要趕快入手。

現省1千3 點我搶

超輕、抓地力超好的Salomon越野跑鞋代表款之一。（圖片來源：Yahoo購物中心）

8.Salomon RX MARIE-JEANNE 運動便鞋 恢復鞋 香草白

原價$4,780 ↘ 12/4-12/12快閃價$4,480

RX MARIE-JEANNE被稱為「恢復鞋」是有原因的。如果平常運動量大、健走或跑步後想要放鬆腳，甚至是工作需要長時間站立的人，這雙都很值得馬上入。特殊抗震設計，每踩一步都能分散壓力；高透氣編織，可以溫柔穩定的支撐住疲累的雙腳。如果你想找一雙穿了腳會放鬆的鞋，這雙Salomon恢復鞋絕對會帶你上天堂。正好現在是Salomon品牌慶限時特惠，還能額外領券再折300，完全就是入手好時機。

快閃價 點我搶

腳踩Salomon恢復鞋，就像是走在天堂裡一樣舒服。（圖片來源：Yahoo購物中心）