Salomon指定款7折起，登山鞋、越野鞋、跑鞋，精選八雙必收款，領券再折$300
來自法國的戶外品牌Salomon，以登山鞋、越野鞋、健走鞋聞名，近幾年開始融入日常穿搭，不只是抓地力強、輕量耐走、實穿性拉滿，甚至還很時尚，街頭風、運動風或休閒風都不在話下。不論男、女還是喜歡混搭的潮流玩家，都能找到自己的最愛。
本篇整理了八款Salomon熱門鞋款，從林間越野跑鞋到都市健走鞋，讓你一次看懂品牌魅力。Salomon受到越來越多人追捧，不管你是街頭潮流玩家、喜歡戶外健行，還是想找一雙每天穿都很舒服的鞋，12/4-12/12是Salomon品牌慶，下殺7折起，領券還能再折300，入手命定鞋款的最佳時機就是現在。
💥12/4-12/12 Salomon品牌慶 優惠攻略一把抓💥
★ 指定鞋款7折起
★ 領券再折300！
Salomon限定7折起 特惠傳送門
1.網路獨家款 Salomon XT-6 運動鞋 古董金/清透黃/柳蘭紫
原價$6,580 ↘ 12/4-12/12快閃價$6,280
世界頂尖運動員在極端環境下，挑戰超長距離賽事的首選鞋款，就是這雙Salomon XT-6。這次全新回歸的配色真的會越看越上癮，古董金搭清透黃，再加上一點柳蘭紫的跳色，整體既有戶外感又很街頭，穿去通勤、旅行、跑山都不會突兀。XT-6一直都是Salomon的招牌，輕量穩定、抓地力又好，緩震做得很紮實，城市地面、戶外步道都能輕易征服。趁Salomon品牌慶特惠期間，用比平常還優惠的價格入手這一雙，世界頂尖運動員的首選鞋Salomon XT-6，真的是賺到。
2.Salomon XT-PATHWAY 2 運動鞋 白/金屬
原價$4,780 ↘ 12/4-12/12快閃價$3,524
現省1千多！這雙Salomon XT-PATHWAY 2的配色真的會讓人一秒心動。整體以純白為主視覺，加上金屬色點綴，充滿現代設計感。輕量耐用結構，搭配穩定包覆與快速繫帶系統，穿著體驗乾淨俐落，走一整天腳還是超舒服，穩定度比一般休閒鞋更強。這次Salomon品牌慶限時優惠， XT-PATHWAY 2下殺74折，馬上現省1千多外，領券還能再折300，超值得趁機入手。
3.Salomon XT-WHISPER VOID 運動鞋 黑/金屬銀
原價$5,980 ↘ 12/4-12/12快閃價$5,680
Salomon XT-WHISPER VOID走的是高冷風格，黑色鞋身線條利落，加上銀色點綴，整體很有科技味，看起來像是都市戶外玩家會穿的那種鞋。鞋型偏修長，穿起來輕但支撐穩，腳踝和腳背都有舒服的包覆感。而且底部抓地力比一般日常鞋更突出，尤其是在不平穩的路面，或是長時間走動的時候特別有感。如果喜歡偏未來感的鞋，又想兼顧舒適與機能性，選Salomon XT-WHISPER VOID就對了。更何況正好現在是Salomon的品牌慶期間，趁限時特惠入手，還能領券折300。
4.Salomon XT-4 OG 運動鞋 香草冰/黑/月球岩灰
原價$6,980 ↘ 12/4-12/12快閃價$5,284
現省快1千7！XT-4 OG一直是 Salomon 的經典越野鞋的代表。外型雖然偏機能，但配色很柔和，不會太硬派。穩定的底盤與抓地技術，跑山、長距離行走或城市混合地形，都能保持很好的腳感，是一雙兼具專業性能與日常穿搭的越野鞋。正好現在是Salomon品牌慶，限時76折，現省快1千7，另外領券還能再折300，想入手的趁現在！
5.Salomon XA PRO 3D 健野鞋 健走鞋 野跑鞋 白/黑/粉
原價$5,380 ↘ 12/4-12/12快閃價$4,004
現省1千3！如果你在找一雙隨便走都很穩、想出門就會穿的鞋，選Salomon XA PRO 3D，絕對錯不了。健走、旅遊、通勤通通沒問題，包覆感是最大亮點，腳背跟腳踝都被穩穩固定；透氣度也做得不錯，就連抓地力也很好，走公園、石階、小坡都沒問題。而且外型不會太硬派，日常穿搭超可以，是一雙可以從平日穿到假日的實用鞋款。更何況現在下殺76折，現省1千3，領券又再折300，趁Salomon品牌慶期間省上加省趕快入手。
6.Salomon X ULTRA 5 GORE-TEX 男款 低筒登山鞋 黑/瀝青/岩堡灰
原價$6,480 ↘ 12/4-12/12快閃價$4,884
現省快1千6，省超大！號稱最可靠的越野登山夥伴。Salomon X ULTRA 5 GORE-TEX登山鞋最大的特點，就是把防水、穩定度和抓地力集合在一起，適合真正會走地形的人。GORE-TEX能在雨天、濕草地依然保持乾爽；鞋底的多向刻紋則在上坡、下坡都能提供扎實的抓地力，就連腳踝處的穩定度都很扎實。不愧是Salomon登山鞋，爬山、健行都超可靠。最讚的是現在正好碰上Salomon品牌慶，限時下殺76折，一省就省快1千6，領券還能再折300，想擁有Salomon登山鞋的完全不用猶豫，現在就是最佳入手時機。
7.Salomon SPEEDCROSS 3 運動鞋 鳶尾黃/冰/花粉
原價$5,180 ↘ 12/4-12/12快閃價$3,844
現省1千3！SPEEDCROSS 3本質上是Salomon越野跑鞋，一直是穿起來很輕、抓地力超好的代表款。鞋子本身非常輕，上腳後會立刻感受到步伐變快、走路更省力。底部顆粒抓地很強，每一步都能穩穩踩住，旅行或戶外跑跳都沒問題。整體外型不像一般越野鞋，雖然是亮色系但不會太張揚，柔霧質感超適合個性穿搭。運動、散步、旅行，一雙Salomon SPEEDCROSS 3越野跑鞋就能搞定。正好現在是Salomon品牌慶，限時75折，現省1千3，領券額外再折300，比平常還划算超級多，這麼好的機會，當然要趕快入手。
8.Salomon RX MARIE-JEANNE 運動便鞋 恢復鞋 香草白
原價$4,780 ↘ 12/4-12/12快閃價$4,480
RX MARIE-JEANNE被稱為「恢復鞋」是有原因的。如果平常運動量大、健走或跑步後想要放鬆腳，甚至是工作需要長時間站立的人，這雙都很值得馬上入。特殊抗震設計，每踩一步都能分散壓力；高透氣編織，可以溫柔穩定的支撐住疲累的雙腳。如果你想找一雙穿了腳會放鬆的鞋，這雙Salomon恢復鞋絕對會帶你上天堂。正好現在是Salomon品牌慶限時特惠，還能額外領券再折300，完全就是入手好時機。
其他人也在看
大樂透今晚頭獎1.3億！3星座運勢旺 喜接意外之財
大樂透今（5日）晚間開獎，頭獎上看1.3億元。《搜狐網》命理專欄點名「3星座」運勢大爆發，財運超旺，買彩券有機會中獎。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
雙12優惠2025全攻略：iHerb限量品下殺35折、Longchamp人氣美包5折起、Olive Young全年最狂-77%、人氣行李箱20+30吋三千初限搶【Yahoo Chill Buy年末購物趴】
黑色星期五、雙12購物節接力報到，2025年末購物戰即將進入最終回。Longchamp話題度超高的美包下殺5折起、Olive Young全年最殺23折up、iHerb限量超殺35折起...「揪愛Mei」整理了27家好康優惠，直接送上商場連結，讓你一秒進入血拚戰場開逛！此外還將不斷更新各品牌資訊，一篇掌握12月所有優惠，輕鬆搶便宜、手刀賺好康。Yahoo夯好物 ・ 1 天前 ・ 2
今彩539頭獎開出3注！獎落這2縣市 大樂透再槓
今彩539今（5）晚獎號開出02、03、16、17、29，派彩結果出爐，頭獎有3注中獎，每注獎金8百萬，分別從台中市「錢大祖彩券行」、「元發彩券行」與台北市的「金沙彩券行」開出。而大樂透本期頭獎再槓，台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
NBA／前湖人中鋒坎貝爾驚傳逝世！離奇死因曝光
NBA／前湖人中鋒坎貝爾驚傳逝世！離奇死因曝光EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 5
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26
他直擊成田機場「辱華現場」！台灣國旗壓中國上 笑翻：日本人壓不住了
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。中日台關係也引發關注，就有網友近日到成田機場，發現台灣國旗與中國國旗並列，笑翻稱是「最新辱華現場」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 70
入冬最強冷空氣「這天」報到！ 平地最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣將出現明顯變化，明（7）日全台天氣晴朗穩定、白天微熱早晚偏涼，但自下週一（8日）東北...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 2
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 2 天前 ・ 93
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 13
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 2
入冬最猛降溫！挑戰「大陸冷氣團等級」 這天最凍剩10度、連4天好冷
入冬後最強冷空氣來襲！天氣風險分析師薛皓天指出，下週末起北方系統增強，中層以上有槽線通過，帶動底層東北季風南下，預估影響時程從下週六至下週二，夜間至清晨時段氣溫低，這波可能是入冬以來最強冷空氣，有機會達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
宏都拉斯大選親中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 11 小時前 ・ 120
男子露營「以為被蟲咬」雙手長滿紅斑 問AI回答：你得梅毒了
一名年輕男子大約１個月前開心去露營，但露營回家之後身體開始出現紅斑，他自行買藥膏塗抹沒有效果。在走投無路之下，他突發奇想把症狀描述給 AI 聽，沒想到 AI 竟然回他：「手掌出現不痛不癢的紅斑，要小心是梅毒（Syphilis）。」男子大驚，急忙到醫院看診，抽血報告一出，還真的確診是梅毒！鏡報 ・ 1 天前 ・ 8
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 34
趙震雄宣佈退出演藝圈 瞬間掀輿論熱議粉絲震驚不已
韓國影帝趙震雄陷入醜聞風暴，演藝生涯面臨重大轉折，宣布正式引退，震撼娛樂圈與粉絲。韓國媒體《Dispatch》揭露，趙震雄（本名趙元俊）高中二年級時，曾涉及偷車及其他不當行為，引發網路熱議。儘管經紀公司強調，趙震雄並未涉及性犯罪，但過去的不當紀錄仍造成廣泛討論。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 112
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 7
台北一處景點成日本高中生最愛 畢旅團蜂擁朝聖！撐傘排隊也要逛
台北一直是國際旅人造訪台灣的首選城市，無論是台北101的摩天身影，還是西門町的潮流魅力，都匯聚了來自世界各地的觀光客。不過，最近有網友在大稻埕區見證一股意想不到的熱潮，不少日本遊客造訪霞海城隍廟，其中不乏青春洋溢的高中生。即使細雨綿綿，學生們依舊撐傘排隊，只體驗月老的靈驗。這番景象讓原PO大感意外，原來霞海城隍廟已經晉升為日本高中畢旅的超人氣景點，這篇分享迅速引爆1.8萬人點閱、熱議。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 27
愛吃麵包怕血糖飆高！中醫師曝搭配「這一物」 血糖高峰竟降30%
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導剛出爐的麵包散發香甜香氣，隨著烘培市場升溫，社會上掀起一股麵包熱潮，但背後隱藏巨大的熱量炸彈，消費者擔心攝取過...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1
小S獻聲跨年影片淚崩「具俊曄疑暖心陪伴」 賈永婕發聲洩內幕
4日晚間，賈永婕公開小S錄音的幕後花絮，可見小S看到旁白台詞後用哭腔喊「媽呀賈永婕，妳給我寫這種台詞」。錄著錄著就被回憶擊中，現場一度中斷，哽咽到講不下去，後面只能緊握拳頭、咬著牙慢慢錄完。而副控室角落坐著戴帽子男子，被網友誤認為大S丈夫具俊曄，靜靜盯著小S錄...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 12
柯文哲備戰2026？她預測選這2都：實現復仇
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲在昨（4）日與現任黨魁黃國昌同框直播時，突然自爆「請纓住南部」，被外界猜測是在預告參戰2026年縣市長大選。對此，媒體人周玉蔻今（5）日發文表示，柯文哲目標...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 259