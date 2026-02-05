Sam Altman 長文認真反擊 Anthropic 嘲諷廣告，炮轟「虛偽」且「獨裁」
OpenAI 與 Anthropic 掀起 AI 廣告大戰，Sam Altman 質疑對手收費昂貴且試圖掌控用戶。
在剛結束的美國超級盃賽事期間，兩大 AI 巨頭 OpenAI 與 Anthropic 展開了激烈的輿論攻防。針對 Anthropic 發布的一系列具諷刺意味的廣告，OpenAI 執行長 Sam Altman 公開發表長文，批評 Anthropic 的行銷手法既「不誠實」且帶有「雙重標準」，並指責該公司試圖控制用戶行為，走上一條「獨裁」的道路。
廣告引發的口水戰：諷刺還是誤導？
First, the good part of the Anthropic ads: they are funny, and I laughed.
But I wonder why Anthropic would go for something so clearly dishonest. Our most important principle for ads says that we won’t do exactly this; we would obviously never run ads in the way Anthropic…
— Sam Altman (@sama) February 4, 2026
Anthropic 在超級盃廣告中描繪了未來 AI 可能充滿廣告的負面景象。對此，Sam Altman 坦言廣告內容確實有趣，但他質疑其誠實性。他強調，OpenAI 的核心原則之一就是絕對不會以廣告中所描述的方式運行廣告，並直言：「我們並不愚蠢，我們知道用戶會拒絕那種模式。」
Sam Altman 指出，Anthropic 利用虛假的廣告來批評並不存在的理論性廣告，這種做法正是典型的「雙重標準」。
免費普及 vs 昂貴精品
這場爭論的核心在於兩間公司的經營哲學。Sam Altman 提出了以下幾點對比：
普及化與門檻： Sam Altman 表示 OpenAI 致力於提供免費服務，因為接觸技術能創造自主權。他透露，單是在德州使用免費版 ChatGPT 的人數，已經超過了全美國使用 Claude 的總人數。
定價策略： 他形容 Anthropic 是「向有錢人提供昂貴產品」的公司。雖然 OpenAI 也有付費訂閱服務（Plus 或 Pro 版本不會顯示廣告），但他們更堅持要讓無法支付訂閱費用的數十億人也能使用 AI。
控制與開放： Sam Altman 批評 Anthropic 試圖控制用戶對 AI 的用途，甚至封鎖他們不喜歡的公司（包括 OpenAI 本身）使用其程式碼產品。
Codex 與開發者的時代
相較於 Anthropic 的廣告，OpenAI 的超級盃廣告則聚焦於「建設者」（Builders）。Sam Altman 透露，自周一推出以來，相關應用程式已達到 500,000 次下載。他充滿信心表示：「Codex 將會取得勝利。」
他總結道，這個時代屬於建設者，而非那些想要控制他人的人。OpenAI 將繼續致力於降低技術成本，讓更強大的智能服務變得更加廉價且易於獲取。
更多內容：
Claude 宣布「無廣告」反擊 ChatGPT！Anthropic：對話唔應該有贊助內容
