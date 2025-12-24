Samsung 公佈新一代 Odyssey 電競顯示器，主打 6K 裸眼 3D 還有 1,040Hz 超高更新率

Samsung 公佈新一代 Odyssey 電競顯示器，主打 6K 裸眼 3D 仲有 1,040Hz 超高更新率

每年的老規矩，Samsung 又搶在 CES 2026 開幕前先聲奪人，一口氣預告 2026 年 Odyssey 電競螢幕陣容。這次最搶鏡的新品是 32 吋的 Odyssey 3D，它能提供 6,144×3,456 超高解析度，基本更新率為 165Hz。在需要時其亦可透過 Dual Mode 切換至 3K 模式，並將更新率率推到 330Hz。除此之外，這款顯示器還有 1ms GtG 反應時間，並能即時追蹤眼球去調整景深同視角，以達成「另畫面物體分離更立體」的絕佳 3D 效果。Samsung 亦聯合工作室遊戲最佳化，《劍星》、《第一狂戰士：卡贊》等作品在新機上都會有更好的視覺表現。

廣告 廣告

若是追求極速觀感，「全球首款 1,040Hz 螢幕」Odyssey G6 絕對能吸引到你的目光。它在 2,560×1,440 原生解析度下可達到最高 600Hz 解析度，如切換 Dual Mode 便能開啟 1,040Hz，滿足高速遊玩需求。同時這款 27 吋的產品也支援 AMD FreeSync 和 NVIDIA G-Sync，可以進一步減少撕裂及保持畫面順滑。

Odyssey G6

至於偏好 OLED 的用家，Samsung 也準備了 32 吋 Odyssey OLED G8。它具備 4K QD-OLED 面板，更新率為 240Hz。螢幕防眩光，且獲得了 VESA DisplayHDR True Black 500 認證。不過亮度就偏保守，標示為 300 nit。連接方面支援 DisplayPort 2.1 及 HDMI 2.1，並可提供最高 80Gbps 頻寬，同樣對應 AMD FreeSync Premium Pro 與 NVIDIA G-Sync。

此外 Odyssey G8 的 LCD 款也推出了 2 款新品，分別是擁有 6K、165Hz 的 32 吋 G80HS 和 5K、180Hz 的 27 吋 G80HF。所有新品都會在 CES 2026 展出，但發售資訊尚未確定。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk