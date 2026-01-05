Samsung 現場爆巨物！130 吋 Micro RGB 電視震撼降臨觀眾全傻眼｜CES2026

Samsung 現場爆巨物！130 吋 Micro RGB 電視震撼降臨觀眾全傻眼

在今年 CES 發布會現場，Samsung 直接端出一台超誇張的 130 吋 Micro RGB 電視。這部型號為 R95H 的「巨無霸」大到要用一個金屬支架「吊」起，整個架子環繞螢幕一圈，還可以微微調整角度，就彷彿是在展示一件藝術品一般。對於該品牌的資深粉絲來說，這個設計應該也會讓他們聯想到 2013 年推出的「Timeless Gallery」。

我們姊妹網站 Engadget 的記者在看過真機後笑言，如果有人真把這部電視放回家，「貓狗應該會嚇到走邊邊」，因為整個客廳都會被它霸佔！

現場反應：似見到《太空漫遊 2001》黑石碑

在 Samsung「First Look」活動現場，觀眾幾乎個個都呆住，這次展覽效果令人聯想到《2001 太空漫遊》中猿人第一次見到黑石碑的經典畫面。

電視本身畫質極致細膩，色彩濃郁扎實。它採用了升級版 Mini LED 技術，比傳統 Mini LED 在色準及亮度層次上都有明顯提升。不過 Samsung 方面亦講明，這款 R95H 不是商品，至少在目前僅用於概念示範。

概念設計：連支架都是喇叭

Samsung 另外還展示了一種用法，將 130 吋螢幕直接上牆，效果一樣吸睛。不過若想將電視壁掛，就要連整個支架都固定上牆，因為支架其實是喇叭系統的一部分。

規格細節：滿滿 AI 行銷字眼

廠方目前未公開太多硬體資料，只是大晒「AI 科技」，包括「Micro RGB AI Engine Pro」晶片或透過 AI 提升色彩層次、強化對比度細節等等。

此外電視亦支援「Glare Free」抗反光技術、HDR10+ Advanced，以及 Samsung 自家 Eclipsa Audio 音效系統。更特別的是，它還接入了 Microsoft Copilot、Perplexity AI 及 Samsung 的語音助理 Vision AI Companion，可用作「對話式搜尋」。

不賣，但超貴版本都有

講到底，者部概念電視暫時並無打算推出市場。上年 Samsung 已經展示過一款 115 吋 Micro RGB 電視，售價高達 3 萬美元，能負擔者寥寥。

至於更頂級的 Micro LED 系列，售價動輒 11 萬美元起跳，規格更接近 OLED，無論如何都是「有錢人玩意」。

