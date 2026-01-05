在CES 2026正式開展前，三星依慣例在拉斯維加斯舉辦The First Look搶先預覽活動，由DX裝置體驗事業群執行長盧泰文 (TM Roh) 領軍，正式定調今年的核心願景為「Companion to AI Living」 (AI生活伴侶)。

三星定義「AI生活伴侶」新願景！Bespoke AI家電全線登場，SmartThings整合保險服務幫你省錢

三星這次不只談硬體規格，更強調透過旗下橫跨行動裝置、顯示器與家電的龐大生態系，讓AI從「工具」昇華為能夠理解、預判並主動照顧使用者的「伴侶」。



電視不只是電視，是家中的AI指揮官

在顯示器部分，除了稍早公布的130吋Micro RGB電視 (R95H)，以驚人的100% BT.2020廣色域與Timeless Frame設計吸睛之外，軟體方面則以Vision AI Companion (VAC) 串聯一切體驗。



這個全新的「AI伴侶」不僅能推薦影片，還能告訴你「看這個節目該吃什麼」，甚至將食譜直接傳送到廚房家電。對於運動迷，AI Soccer Mode Pro更能自動調整畫面與音場至球場觀賽等級，而AI Sound Controller Pro則允許用戶用語音單獨調整背景音或球評音量。

值得注意的是，三星2026全系列電視 (包含 Micro RGB、Micro LED、OLED、Neo QLED等)均支援下一代HDR10+ ADVANCED標準，並且承諾提供7年的Tizen OS作業系統更新，確保電視能長期跟上AI演算法的進化。

另外，針對遊戲玩家，三星推出了首款6K 3D Odyssey G9電競螢幕，以及全新一代Odyssey G6與G8系列，持續在頂規顯示領域秀肌肉。

廚房裡的Gemini：冰箱終於看得懂你在冰什麼

在家電方面，三星數位家電事業部負責人金哲基 (Cheolgi Kim)宣布SmartThings的全球用戶已經突破4.3億人，而龐大數據基礎讓三星的家電更聰明。



旗艦款Family Hub智慧冰箱今年導入基於Google Gemini技術打造的AI Vision功能。以前的冰箱鏡頭常把食材認錯 (例如把青蔥當成蒜苗)，現在有了Gemini加持，不僅辨識更精準，還能自動追蹤食材進出，並且透過「What’s for Today?」 (今天吃什麼)功能，根據現有食材推薦食譜，減少剩食浪費。

此外，全新的Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra掃地機器人搭載Qualcomm Dragonwing處理器與主動式立體3D感測器，能精準識別地上的液體污漬 (甚至是透明的水)，並且充當居家保全巡邏寵物與異常狀況。



跨界合作：用智慧家電幫你省保險費

這場發表會最特別的亮點之一，是三星宣布與保險公司Hartford Steam Boiler (HSB) 達成首創合作。

這項計畫的邏輯是：既然你的智慧家電能監控漏水、火災風險或異常電力消耗，那保險公司就應該給你更便宜的保費。這項服務在美國試點成功後，今年將擴大至全美更多州及全球市場，具體展現了AI時代「數據變現」回饋給消費者的實際案例。

Care Companion：從「治療」轉向「預防」

最後，三星研究院 (SRA) 的數位健康副總裁Praveen Raja描繪了Intelligent Care的未來。

透過手機、手錶與家電的聯動，三星希望能從被動的健康追蹤轉向主動的 「預防性照護」。例如，透過穿戴裝置偵測步態或語音的細微變化，提早發現失智症風險；或是根據你的健康數據，讓冰箱推薦適合的食譜。這一切都建立在Samsung Knox與Knox Matrix的高強度資安防護之上，確保你的隱私數據不會外流。

分析觀點：生態系才是三星最強護城河

筆者認為，今年的The First Look雖然硬體亮點 (如130吋Micro RGB)依然吸睛，但真正的牛肉在於軟體與服務的整合。

當其他品牌還在賣單一的AI電視或AI冰箱時，三星已經在思考如何讓冰箱跟電視對話、讓掃地機器人跟保險公司連線。這種「打群架」的生態系戰略，正是三星面對中國家電品牌強力挑戰時最強大的護城河，而Vision AI Companion若真能如展示般流暢運作，將會大幅提升使用者對三星全家桶的黏著度。

不過，回歸軟體服務必須面臨挑戰，依然在於能否在全球市場順利提供運作，例如相關服務能否配合各個國家地區的市場法規、政策，尤其像是涉及保險、醫療相關數據應用，連帶也會影響服務能否實際落地，否則依然會讓這些AI家電應用功能與實際體驗變得受限。



