Samsung Display秀肌肉！首款「V-Stripe」QD-OLED改善顯示文字毛邊，UT One技術讓筆電大幅減重

隨著CES 2026即將開展，Samsung Display稍早公布今年度展出重點。在「AI時代」的大標題下，Samsung Display不僅展示多款針對人工智慧應用情境打造的概念產品，更端出了兩項解決現有痛點的量產技術：針對電競與文書通用的「V-Stripe」排列QD-OLED顯示面板，以及能讓筆電大幅瘦身的UT One解決方案。

解決文字彩邊痛點！34吋360Hz QD-OLED改用「V-Stripe」排列

過去QD-OLED顯示面板雖以極致的黑與鮮豔色彩著稱，但其獨特的三角形子像素排列 (Triangular sub-pixel arrangement) 容易在顯示文字時產生彩邊 (Fringing)，影響閱讀與文書處理的清晰度。

此次Samsung Display宣布量產全球首款34吋360Hz QD-OLED顯示面板，最大的變革就是改採全新的「V-Stripe」 (垂直條紋)像素排列結構。透過將紅、綠、藍 (RGB) 子像素改為垂直排列，新顯示面板在保持QD-OLED原有高對比與廣色域優勢的同時，顯著提升文字顯示的銳利度，讓程式撰寫或文件編輯更加舒適。

重點規格則包含採用21:9超寬螢幕比例設計、支援360Hz顯示更新率，峰值亮度可達1300 nits，預計將與華碩、微星與技嘉合作，並且在其2026年款螢幕產品採用此顯示面板。

筆電瘦身新法寶：「UT One」技術

針對行動辦公與AI PC需求，Samsung Display推出了名為「UT One」 (Ultra Thin One) 的OLED新技術。

不同於傳統OLED顯示面板需要上下兩層玻璃基板，UT One僅在底部保留玻璃基板，上層則改用混合有機/無機薄膜覆蓋。這樣的結構改變讓顯示面板厚度與重量各自減少 30%。此外，透過消除基板間的氣隙 (Air gap)，並且結合Oxide TFT技術，讓顯示面板厚度進一步降低。

而UT One顯示面板支援1Hz至120Hz的可變更新率，能有效降低功耗，藉此讓運行高負載AI運算的筆電可爭取更多續航力。

AI實體化：圓形OLED機器人與智慧音箱「介面」

在AI應用方面，Samsung Display展示螢幕如何成為AI的「臉孔」。

現場展出了一款名為「AI OLED Bot」的概念機器人，其臉部採用13.4吋的圓形OLED螢幕，可作為教學助理或服務機器人，用來顯示表情、日程安排或即時資訊。此外，還有像是「AI OLED Mood Lamp」與「AI OLED Turntable」、「AI OLED Cassette」等概念設計，將軟性螢幕整合至音訊設備中，讓介面能隨著音樂風格改變燈光或操作介面。

車載顯示：耐得住-20°C環境下的嚴寒氣溫

在車用領域，三星聚焦於「設計彈性」與「極端氣候耐用度」。

全新的數位座艙 (Digital Cockpit) 設計採用一塊18.1吋的「Flexible L」顯示器，從中控台一路彎曲延伸至儀表板，搭配隱藏式的13.8吋副駕螢幕與能顯示警示資訊 (如「前方事故」)的OLED車尾燈。

更關鍵的是，三星特別展示OLED在低溫下的優勢。在攝氏零下20度的環境中，傳統LCD液晶螢幕可能已經出現運作緩慢，反應時間可能延遲至200毫秒，而OLED顯示面板仍能維持0.2毫秒的超快反應。

在時速100公里的行駛狀態下，200毫秒的延遲意味著車輛已經移動2.8公尺距離，可能會因此造成操作失誤，或是其他事故情況，因此OLED的即時反應對行車安全至關重要。

XR與穿戴裝置：5000 PPI視網膜級體驗

針對虛擬實境 (XR) 裝置，Samsung Display揭曉採用RGB OLEDoS (OLED on Silicon) 技術的頭戴式顯示器原型。

這項技術直接將OLED材料沉積在矽晶圓而非玻璃上，使得一塊僅1.4吋 (約手錶錶面大小)的螢幕就能提供高達5000 PPI的像素密度。這個像素量大約是4K電視的三倍，將能徹底消除VR視覺體驗中常見的「紗窗效應」 (Screen door effect)，帶來極致細膩的沉浸視覺。

從「好看」轉向「好用」

前幾年面板廠多半在拚亮度、拚解析度，但這次Samsung Display的「V-Stripe」結構調整，直接回應QD-OLED用戶長期以來對於「文字不夠清晰」的抱怨。顯示OLED技術已經從單純追求影音娛樂的「畫質」，轉向同時滿足生產力需求的「全能」發展。

此外，UT One技術的出現，也為接下來主打NPU算力的AI PC提供了一個很好的硬體支援——既然AI運算耗電，那就從螢幕把電省回來，順便讓筆電更輕薄。至於車載OLED強調的耐低溫特性，則是在電動車普及的當下，凸顯OLED相較於Mini LED或LCD在安全性能上的隱性優勢。

