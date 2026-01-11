Samsung Display攜手Intel推出「SmartPower HDR」技術，讓筆電OLED省電22%且不犧牲畫質
隨著AI PC逐漸普及，筆電電池續航力與螢幕畫質成為使用者最在意的兩大關鍵。Samsung Display宣佈與Intel達成重要合作，共同開發名為「SmartPower HDR」 的顯示技術。這項技術能顯著降低OLED面板在HDR模式下的功耗，試圖打破過去「高畫質等於高耗電」的刻板印象，讓使用者在筆電上也能長時間享受鮮豔的HDR視覺體驗。
告別固定高驅動電壓，動態調節更聰明
過去許多筆電使用者雖然擁有支援HDR的OLED螢幕，卻往往因為開啟HDR後導致耗電量大增、使得續航力崩盤，進而選擇長期關閉該功能，僅使用SDR (標準動態範圍) 模式。
其中因素，是因為傳統的HDR顯示模式為了確保亮度表現，通常會鎖定在固定的高驅動電壓，即便是在瀏覽網頁或編輯文件等不需要高亮度的場景下，依然維持高耗能運作，造成不必要的電力浪費。
此次三星與Intel合作開發的SmartPower HDR則改變了這個邏輯，採用動態電壓控制 (Dynamic voltage control) 機制，能根據螢幕顯示的內容特性即時調整電壓。例如在文書處理時自動降低電壓，而在播放電影或玩遊戲等需要高動態範圍的場景時才拉高電壓與亮度。
省電成效顯著，一般使用省下22%電力
根據官方數據，SmartPower HDR技術將使OLED面板的發光功耗 (Emissive power consumption)，在一般使用情境下可降低高達22%，即便是播放HDR內容時也能節省17%的電力。
更重要的是，這項技術讓筆電在一般使用下的功耗表現幾乎與傳統SDR模式相當，意味使用者不再需要為了省電而犧牲畫質，可以放心地將HDR功能常駐開啟。
軟硬整合的技術突破
這項技術的實現，源自三星與Intel自2025年2月簽署合作備忘錄 (MOU) 後的密切研發。其運作原理是透過筆電的處理器 (SoC) 即時分析每一幀畫面的峰值亮度，並且將數據傳送給面板的時序控制器 (TCON)，並且結合畫面上的亮像素比例 (On Pixel Ratio, OPR) 計算出最佳的驅動電壓。
Intel PC生態系統與AI解決方案副總裁Todd Lewellen指出，螢幕佔據了筆電總功耗的一半以上，是提升效率的關鍵目標。這項合作不僅推動了視覺創新，更是筆電效能與功耗優化的重要一步。
