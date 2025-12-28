三星全資子公司、同時也是車用娛樂與音響巨頭HARMAN International稍早宣布，已與德國汽車零部件大廠ZF Group (採埃孚) 達成最終協議，將以15億歐元 (約16.5億美元) 的價格，收購ZF旗下的先進駕駛輔助系統 (ADAS) 業務。

三星車用佈局再擴大！HARMAN斥資15億歐元收購ZF自駕輔助業務，強攻「艙駕合一」市場

這項收購案涵蓋ZF的車用運算解決方案、智慧攝影機、雷達，以及ADAS軟體功能，預計將有約3750名ZF員工轉移至HARMAN。此舉顯示三星與HARMAN正積極從「座艙娛樂」跨足至「自動駕駛」核心領域，藉此強化在軟體定義汽車 (SDV) 市場的競爭力。

整合「座艙」與「駕駛」，打造中央運算大腦

隨著汽車電子架構從分散式邁向 中央集中式 (Centralized Architecture)，車廠希望能將負責娛樂的「數位座艙」 (Digital Cockpit)與負責安全的「駕駛輔助」 (ADAS)整合在同一個運算平台上。

HARMAN此次收購的目的相當明確：將自身在數位座艙的強項，與ZF在ADAS感知 (鏡頭、雷達)及運算的技術結合。

HARMAN汽車部門執行長Christian Sobottka表示：「這是一個轉折點，安全性、智慧化與車艙體驗必須透過統一的運算架構結合在一起」。透過這次收購，HARMAN將能提供車廠更完整的解決方案，從感測器偵測到的路況資訊，直接連動到車內的影音與警示體驗。

ZF瘦身減債，三星擴張版圖

對於賣方ZF Group而言，執行長Mathias Miedreich指出，這筆交易有助於減少公司債務，並且讓ZF能將資源集中在其他核心技術領域。

而對於三星來說，這則是繼2017年以80億美元收購HARMAN後的又一重大戰略佈局。三星電子資深顧問暨HARMAN董事會主席Young Sohn強調，自收購以來，HARMAN的營收已從70億美元成長至110億美元，加入ZF的ADAS能力將進一步鞏固三星在未來移動領域的領導地位。

本交易目前仍需獲得監管機構批准，預計將於2026年下半年正式完成。

分析觀點：補上「眼睛」與「大腦」，更有底氣跟晶片廠叫板

這樁收購案反映了目前車用供應鏈的激烈重組。

過去HARMAN的優勢在於讓車子「好聽、好玩」 (音響、螢幕、車機)，但在涉及車輛控制與安全的ADAS領域，相對缺乏自有的關鍵技術。然而，眼看著Qualcomm (Snapdragon Digital Chassis)、NVIDIA (DRIVE Thor)，甚至聯發科 (Dimensity Auto) 都喊出「艙駕合一」，試圖用一顆強力晶片通吃座艙與智駕，HARMAN若不補足ADAS這塊拼圖，未來在系統整合的角色上可能會被邊緣化。

透過買下ZF的ADAS業務，HARMAN直接獲得了成熟的感知硬體 (雷達/鏡頭) 與演算法。這讓HARMAN變成了一個「全能型選手」——既懂娛樂也懂安全。這不僅能讓三星集團在與車廠談判時擁有更多籌碼，也讓其在面對科技巨頭的晶片戰時，多了一層系統整合的護城河。

