繼去年CES推出要價3萬美元、畫質驚人的115吋Micro RGB電視後，三星再次預告將在下個月登場的CES 2026展出「全尺寸」的Micro RGB電視陣容。這次不只有大尺寸設計，更將尺寸一路下放到主流的55吋，宣稱要為頂級居家觀影樹立新標準。

三星新款Micro RGB電視陣容擴大至55吋到115吋，主打100% BT.2020廣色域、挑戰畫質極限

55吋到115吋全覆蓋，挑戰100% BT.2020廣色域

三星這次一口氣推出了55、65、75、85、100與115吋等尺寸，意圖通吃各個客廳大小。

規格方面，三星主打其色彩準確度直逼廣播級監視器，並且獲得VDE認證為「Micro RGB Precision Color 100」，號稱能覆蓋嚴苛的100% BT.2020 HDR廣色域標準。此外，新機型將搭載：

• Micro RGB AI Engine Pro：透過AI進行逐幀優化，提升清晰度與真實感。

• 抗反光技術 (Glare Free)：減少環境光干擾。

• 音效升級：支援Dolby Atmos與Adaptive Sound Pro。

韓系雙雄對決，價格仍是關鍵

就在不久前，LG也才剛宣布將展出75到100吋的Micro RGB電視，顯示韓系雙雄都看好這項介於Mini LED與Micro LED之間的新技術。

不過，價格恐怕是最大的門檻。考慮到去年115吋機型高達3萬美元 (約新台幣97萬元)的定價，即便這次推出了較小的55吋版本，預期售價仍會相當驚人，主要鎖定的還是金字塔頂端的影音發燒友。

而Micro RGB透過改良背光模組，用相對「可控」的成本提供極致的色彩表現。隨著尺寸下放到55吋，或許能吸引那些對色彩有極致要求、但又擔心OLED烙印或亮度不足的專業玩家。至於能不能普及，就看三星能不能把價格壓到跟高階OLED電視差不多的區間了。

