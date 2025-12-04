Samsung Exynos 2600 官宣開始，押注 2nm 工藝翻身
文章來源：Qooah.com
Samsung 在其 YouTube 官方頻道正式公佈了下一代流動旗艦處理器 Exynos 2600，這款備受關注的處理器將獨家首發於 Galaxy S26 系列手機，該系列機型預計於 2026年初與消費者見面。此前長期處於保密狀態的處理器名稱，終於在萬眾期待中揭開面紗。
此次公佈的預告影片中，Samsung 以「In silence, we listened」（在沈默中，我們傾聽了）傳遞關鍵信號，被外界解讀為對過往 Exynos 處理器性能表現與過熱問題爭議的正面回應。這一表態既展現了 Samsung 正視產品不足的態度，也預示著新一代處理器在用戶關切的核心痛點上將有針對性改進。
作為 Samsung 旗艦處理器的全新力作，Exynos 2600 採用 Samsung 晶圓代工（Samsung Foundry）先進的 2nm 製程工藝，圍繞「核心精煉」與「全層級優化」兩大核心方向打造。Samsung 方面強調，這款處理器旨在 「展現卓越」，可見其在能效提升與性能釋放上投入了大量研發資源，力求實現體驗突破。
按照行業慣例，Samsung 通常會在新一代旗艦手機發佈前一個月正式推出配套旗艦處理器。鑒於 Galaxy S26 系列預計 2026 年 2 月上市，Exynos 2600 有望在本月或下月迎來完整規格發佈。目前，關於處理器的具體性能參數、能效比實測數據等核心信息尚未公佈，其是否能真正實現高效能、高速度與全面優化的產品目標，仍有待進一步驗證。
此次 Exynos 2600 的公佈，不僅為 Galaxy S26 系列奠定了核心硬件基礎，也彰顯了 Samsung 在流動處理器領域持續深耕的決心。消費者與行業各界均對這款承載著改進期望的旗艦處理器充滿期待，期待其能在正式發佈後交出令人滿意的答卷，為 Android 旗艦手機市場帶來新的技術活力。
其他人也在看
LINE竟是手機吃容量怪獸！他一刪群組崩潰大當機 官方揭2招順暢瘦身
新年倒數，許多人紛紛購入新手機犒賞自己，不過更換新手機時，擔心對話紀錄、重要檔案移轉消失，對此LINE指出，包括舊手機故障，在「電話號碼不變」的情況下，只要確認2項設定就可以順利將帳號到新手機上，另外若手機容量不足，以下招數也可以為您省下龐大空間。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
果粉哭了！iPhone SE正式「壞了不修」 蘋果一次淘汰8款經典機種
根據官方公告，這次進入停產名單的產品包括：iPhone SE（第一代）iPad Pro 12.9吋 (第 2 代)（Wi‑Fi 與 Wi‑Fi + Cellular 版本）Apple Watch Series 4 的 Hermes 與 Nike 特別版（40 mm 和 44 mm）Beats Pill 2.0 無線藍牙喇叭蘋果的產品支援政策中指出：當某款設備自停止銷...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
中派機器人守中印邊境視頻瘋傳 網：不用擔心高原反應
有博主發布視頻「印度人疑拍到中國邊防機器人站崗」登上熱搜。畫面可見，在荒無人煙的高原環境中，鏡頭拉近能看到一個站立姿勢的...世界日報World Journal ・ 3 小時前 ・ 發起對話
跟iPASS MONEY分家了！LINE Pay MONEY下午啟用 開通3步驟一次看
LINE Pay子公司連加電子支付「LINE Pay Money」將在今天（12/3）下午3時上線，取代原本的一卡通iPASS MONEY，用戶可使用轉帳、繳費、支付等功能，操作模式雖然與先前差不多，但就像換了一組銀行帳戶，使用者必須完成3項設定才能啟用。太報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
華碩被爆「駭客入侵竊走1TB資料」 公司緊急發聲明了
華碩驚傳被駭客勒索，知名駭客集團Everest於暗網宣稱已入侵華碩內部，並竊取超過1TB容量的資料，對此，華碩今（3）日晚間緊急發布聲明，指出是供應商遭到駭客攻擊，但並未影響到華碩產品、公司內部系統與用戶隱私，將持續強化供應鏈安全。Everest表示已成功竊取華碩資料，內容包括廣泛用於筆電、手機的相機模組原始碼，含底層控制代碼、驅動程式等專有軟體。駭客要求......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 2
iPASS MONEY還有錢怎麼辦？啟用APP無縫轉移
[NOWnews今日新聞]擁有全台720萬用戶的電子支付品牌iPASSMONEY，將於今（3）日調整原LINEPay中的iPASSMONEY多數服務，LINEPay中的iPASSMONEY若用戶還有現...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
騙過ChatGPT幫他編寫惡意程式！日本17歲高中生成功駭入最大連鎖網咖，偷走725萬份個資只為買寶可夢卡牌
日本國內最大連鎖網咖「快活CLUB」遭到駭客入侵，伺服器內超過700萬組會員個資外流，根據警方調查發現，幕後黑手竟然是一名年僅17歲、來自大阪的高二男生，而且從小對編寫程式頗有心得的他，甚至能騙過ChatGPT既有限制，幫他完成一套惡意程式，成功入侵大企業伺服器。東京警視廳4日表示，快活CLUB 的官方伺服器被入侵一案，兇手是一名17歲來自關西大阪的高中二年......風傳媒 ・ 39 分鐘前 ・ 1
民眾下載5款中國App要小心了！資安署提醒：存在6大資安風險
[Newtalk新聞] 數位發展部今（3）日召開記者會，說明抖音、小紅書、微博、微信以及百度雲盤共5款受測中國行動應用程式（App）的使用風險，普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享共6大風險行為，提醒國人應提高警覺，以保障自身的數位安全。 數發部資安署長蔡福隆表示，經分析5款受測App的資安風險，普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享共6大風險行為。蔡福隆進一步說明，民眾一旦同意授予App讀取儲存空間的權限，可能導致民眾敏感性資訊，例如：手機位置、通訊錄、信用卡號等隱私資料外洩或被盜刷；此外，生物特徵也是容易透過臉部解鎖及語音搜尋等功能被App掌握，進一步被偽造成假的影片以欺騙親友或散播假訊息；同時，詐騙集團更可透過擷取系統資訊，精準地掌握民眾手機使用習慣進行詐騙或騷擾。 另外，數發部也提醒民眾，中國依照其《網絡安全法》及《國家情報法》規定，可以要求企業將用戶資料提供給國安、公安及情報工作部門。這使得民眾不管生活或工作的資料，都可能遭到中國特定單位蒐集運用，國人隱私或安全都新頭殼 ・ 1 天前 ・ 12
一堆人在使用！數發部揭這5款高風險APP：個資、相片恐被看光
數位發展部（下稱數發部）於今(3)日召開記者會，說明抖音、小紅書、微博、微信以及百度雲盤等5款受測行動應用程式（App）的使用風險，並提供民眾具體的資安防範措施，提醒國人應提高警覺，以保障自身數位安全。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
掀蓋式手機殼再爆紅！ 學生族群瘋用：保護效果相當好
曾被視為長輩專屬配備的「掀蓋式皮套」手機殼，近期在學生族群中掀起流行風潮。有網友在社群平台分享，班上越來越多同學開始使用這類手機殼，雖然外觀被認為過時，但實用性極高，貼文吸引超過9萬人按讚。中天新聞網 ・ 36 分鐘前 ・ 發起對話
仿鋼彈機器人亮相！ 「ARCHAX」可切換四輪行走 功能更精進
日本今年國際機器人展3日開幕，其中有一台機器人，高4.5公尺、重3.5噸，而且外型酷似鋼彈機器人，引起全場注目。這台機器人，其實2023年就曾公開初代機，經過兩年時間的改良，這次首度公開露面，不僅具備駕駛艙，還能切換四輪行駛模式，功能更加精進。TVBS新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
記憶體荒 手機將掀漲價潮
全球記憶體晶片短缺，使得人工智慧（AI）和消費性電子業者爭奪有限的供應量，帶動記憶體價格水漲船高，手機廠商也已警告手機價格可能上漲。另據研調機構IDC指出，記憶體價格大漲將手機平均售價推向歷史新高，明年全球手機出貨量預料縮減0.9％。工商時報 ・ 14 小時前 ・ 3
林楚茵稱瑞幸咖啡會滲透 蔡明彥：恐握你個資、位置及消費行為
[Newtalk新聞] 對於中國展店快速的瑞幸咖啡連鎖店可能來台擴展，民進黨立委林楚茵質疑點餐時透過它的app，可能會給中國滲透個資，國安局長蔡明彥今(3)日備詢時認同，「它的app風險在國外曾被提出來警告，因為下載後可能會掌握你的個資、位置、消費交易行為，他提醒大家注意」。假如用代理方式，國安局會提醒經濟部，「該必要的國安審查，我們這邊會來把關」。 中國啡連鎖店瑞幸咖啡可能來台展店，它的點餐流程，包括透過apps及線上點餐。民進黨立委林楚茵今日質詢國安局長蔡明彥時表示，中國滲透多元，是否會透過企業方式控制台灣。經濟部長龔明鑫說，經濟部沒有收到來台投資的訊息。瑞幸目前在美國證交會被質疑作假帳。現在最擔心的是它假代理，真實質經營。瑞幸咖啡如果上市，它要用掃描QR Code方式要求國人點餐時必須輸入相關資訊，包括手機可能下載了它的app。有中資演唱會進來台灣，要透過售票系統，經過台灣嚴格要求的實名制，是否會給中國需要的個資？「這會不會對國安局來講是一種新的滲透模式？」 蔡明彥則說，國安局對中國app資安非常重視，才會發布一連串的報告，做必要的警示。對於中國大陸連鎖咖啡店會不會進駐台灣問題，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 25
內政部祭鐵腕！「小紅書APP」涉1706件詐騙案件 遭限制接取1年
為確保國人能安心使用安全、合法之網路平台與軟體，杜絕詐騙行為蔓延，落實相關管理與防制作為、積極保障民眾權益，是政府責無旁貸的責任。「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，前經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 4
5款中國APP亮資安紅燈 不只抖音、小紅書
[NOWnews今日新聞]快檢查你的手機！數發部表示，抖音、小紅書、微博、微信、百度雲盤等5款APP過度蒐集用戶個資與過度要求權限，具有高度資安風險，不僅可能讓信用卡被盜刷，遭竊取聲音與面部後，還可能...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 9
Apple年末降價大促銷 全新iPad Pro零元入手
電信年末促銷Apple商品優惠上陣，新平板電腦下殺0元(圖/台灣大哥大 提供)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「小紅書」兩年涉1706件詐欺案 內政部宣布封鎖一年 數小時內逐步關閉
行政院打擊詐欺指揮中心今天表示，小紅書App資安檢測不合格，近兩年涉詐案1706件，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定一年。針對小紅書App的命令發布後，因涉及至少數百個對應IP，預計數小時內將逐步關閉，民眾屆時點選小紅書App頁面或按鈕，應該會呈現（網路）轉圈圈或連結不上狀態。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 58 分鐘前 ・ 180
香港宏福苑大火：從一張Google試算表到「報平安App」，為街坊織資訊網
大埔居民製作一張名為「宏福苑報平安」的Google試算表，讓街坊更新情況；軟件工程師花了約30分鐘轉化為應用程式；大學生Ivan接力再接力查核，更新失聯者消息。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前 ・ 2
小紅書APP涉1706件詐騙案 中國業者「零改善」內政部出手了
「小紅書」APP在台灣用戶超過300萬人，國家安全局進行資安檢測，卻發現15項指標全數未合格，自2024年至今更涉入1706件詐騙案件，造成高達2億4,768萬元財損；內政部已於10月14日透過海基會函請小紅書母公司提出具體改善作為，但迄今業者無任何回應，因此對該平台發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定為期1年。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 5
「小紅書」涉詐騙財損逾2億 內政部：停止解析、限制接取一年
內政部警政署今(4)日指出，「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，自去年起迄今已涉入1,706件詐騙案件，造成財損達2億4,768萬餘元，又因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難。內政部依...華視 ・ 2 小時前 ・ 4