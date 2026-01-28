Samsung Galaxy S26 具備「新一層隱私保護」：或加入防窺功能，可自訂隱藏力度，搭車用手機終於放心？
「隱私顯示」可限制側面視角偷睇內容，並支援按通知、特定應用程式、輸入密碼等場景靈活啟動。
手機保存住大量個人資料，但偏偏我們最常在最無隱私的地方使用。搭公共交通工具、乘坐電梯、排隊等候時回訊息、看通知、甚至輸入密碼，一個轉身就可能被隔壁「偷看」到畫面內容。
隱私風險之所以愈來愈受關注，亦與手機愈用愈貼身有關。通知愈多、登入愈頻密、工作和生活資訊都集中在同一部機上，一旦被人看到就可能好尷尬，甚至帶來安全風險。
Samsung 預告「新一層隱私保護」
Samsung 今日透過一系列預告短片，暗示即將為 Galaxy 新品加入一項全新隱私保護層，主打在任何地方都可以防「肩窺」，為用戶遮擋旁人視線，減少敏感資訊外露機會。
Samsung 沒有在預告中明確介紹功能名稱，但坊間傳聞叫「隱私顯示」(Privacy Display)。有外媒提到該名稱曾在 Samsung 分享的截圖中出現，因而令外界估計新功能就是指向這個方向。
效果似防窺貼：側面望會看不清
根據已公開資訊，這個功能概念類似市面常見的防窺保護貼。當旁人由側面角度望向你的手機，畫面內容會變得難以辨認，令你在人多擠迫環境都可以更安心使用。Samsung 展示的內容亦強調「視角」是關鍵，正常正面使用時可讀性不會受影響。
不係全開或全關：通知／App／輸入密碼可自訂
更關鍵是，Samsung 形容這項保護並非「全開或全關」的單一模式，而是可以按需要更細緻設定。例如只保護通知內容、只針對指定 App，又或者僅敏感操作（例如輸入密碼）時自動加強保護，令隱私和便利性之間更易取得平衡。
對於平時習慣將驗證碼、銀行提示、工作訊息直接彈出在鎖定畫面或通知列的用戶，這種「按情境開啟」的做法，應該會比長期開著防窺效果更適合日常使用。
可能只限 S26 Ultra？發布時間或在 2 月底
有傳聞表示 Samsung 可能只會為 Galaxy S26 Ultra 提供「私隱顯示」功能，標準版同 Plus 版本未必會有。而新一代產品預計會在 2 月底左右登場，未來 1 個月或許會有更多消息爆出。
