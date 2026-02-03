Samsung Galaxy S26 系列最新消息整理｜分區雙晶片、防窺功能、256GB 起跳、2 月底殺到？
發表會上或許還會有新耳機 Galaxy Buds 4，以及三摺疊 Galaxy Z Trifold 更多地區上市資訊。
2026 年的 Android「機皇」Samsung Galaxy S26 系列可能很快就會跟大家見面，傳聞共 3 款新手機將於 2 月底正式登場。Yahoo Tech 綜合各方爆料，希望在這裡幫各位匯總出清晰、齊全的 Galaxy S26 模樣，讓持幣待購的朋友可以有一個更具體的期待。
發表時間：Galaxy Unpacked 2026 傳定 2 月 25 日
根據知名爆料人 Evan Blass 分享的圖片，Galaxy Unpacked 2026 很大可能在 2 月 25 日舉行，但確實時間和時區仍待 Samsung 官方邀請函補完。Android Headlines 亦以同一日作為 Galaxy S26 系列發布時間點，市場普遍視為「幾乎確認」嘅節奏。
👉 香港電訊商開始熱身！Galaxy S26 系列盛傳 2 月 25 日正式亮相!
Galaxy S26、S26+ 幾乎一樣，只差尺寸
Android Headlines 指 Galaxy S26 和 Galaxy S26+ 外觀設計基本一致，主打平面屏幕、置中開孔、四邊等寬邊框，機身右側只見電源鍵和音量鍵。背面則是三鏡頭模組置於左上角，並放在一個藥丸形狀「相機島」上，同前代僅存在細微分別。
兩款手機分別採用 6.3 吋 FHD+ 同 6.7 吋 QHD+ Dynamic AMOLED 螢幕，對應 4,300mAh 同 4,900mAh 電池。爆料指 S26 僅重 137g（懷疑是 173g 寫錯了），三圍係 149.6 x 71.7 x 7.2mm。而 S26+ 則會來到 158.4 x 75.8 x 7.3mm，重量達 190g。兩者使用同一套相機方案，背面三相機為 50MP 廣角主攝、12MP 長廣角同 10MP 遠攝，正面有 12MP 自拍相機。
Snapdragon 8 Elite Gen 5、Exynos 2600 雙晶片，容量 256GB 起跳
傳聞指大部分地區的 Galaxy S26、S26+ 都會搭載 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 旗艦晶片，歐洲等少數市場則可能會改用 Samsung 自家產品 Exynos 2600。最令消費者驚喜的是，有零售商外洩資訊指細部的 Galaxy S26 有可能從 256GB 儲存起跳，減少以往 128GB 容易「不夠用」的痛點。至於 S26+ 同 S26 Ultra 則維持高水準配置，Ultra 版本更具備高達 1TB 空間。
👉 Samsung Galaxy S26 全系列配色容量流出，小機告別 128GB 加量不加價？
6.9 吋 Galaxy S26 Ultra 配 S Pen，主相機 2 億畫素
Android Headlines 指 Galaxy S26 Ultra 採用 6.9 吋 QHD+ Dynamic AMOLED 平面螢幕，內置 5,000mAh 電池，並會繼續附帶 S Pen。晶片方面，S26 Ultra 似乎會單獨搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5，另外裝置或支援反向無線充電。
爆料指 Ultra 主相機為 200MP，並配 50MP 超廣角、10MP 長焦，以及 50MP 潛望式望遠相機。機身尺寸同重量方面，傳聞機身三圍係 163.6 x 78.1 x 7.9mm，重量達到 214g。
「隱私顯示」提供「新一層隱私保護」
Samsung 已透過一系列預告短片，暗示即將為 Galaxy 新品加入一項全新隱私保護層，主打在任何地方都可以防「肩窺」，為用戶遮擋旁人視線，減少敏感資訊外露可能。Samsung 沒有在預告中明確介紹功能名稱，但坊間傳聞叫「私隱顯示」(Privacy Display)。有外媒提到該名稱曾在 Samsung 分享的截圖中出現，因而令外界估計新功能就是指向這個方向。
👉 Samsung Galaxy S26 具備「新一層隱私保護」：或加入防窺功能，可自訂隱藏力度，搭車用手機終於放心？
根據已公開資訊，這個功能概念類似市面常見嘅防窺保護貼。當旁人由側面角度望向你部手機，畫面內容會變得難以辨認，令你在人多擠迫環境都可以更安心使用。Samsung 展示的內容亦強調「視角」係關鍵，正常正面使用時可讀性不會受影響。而且這項保護並非「全開或全關」的單一模式，而是可以按需要更細緻設定。例如只保護通知內容、只針對指定 App，又或者僅敏感操作（例如輸入密碼）時自動加強保護，令隱私同便利性之間更易取得平衡。
不過有傳聞表示 Samsung 可能只會在 Galaxy S26 Ultra 提供「隱私顯示」功能，標準版同 Plus 版本未必會有。
Galaxy Unpacked 2026 可能還有什麼？
除了手機，這場發布會亦可能出現 Galaxy Buds 4／Buds 4 Pro 新耳機，以及三摺疊 Galaxy Z Trifold 更多地區的上市安排。至於是否有輕薄新機 Galaxy S26 Edge？可能性不算高，因為早前已有報道指 Samsung 或因上一代銷情未達理想而取消相關延伸計劃。
