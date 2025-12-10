三星Galaxy Tab A11+ 實測：集齊學習、娛樂與 AI 的實用親子平板
耶誕節快到了！緊接而來又是農曆春節，大家想好準備什麼驚喜給孩子們了嗎？這邊跟大家分享我自己評測一段時間的三星Galaxy Tab A11+，它可以說是迎合當下小孩對於AI應用、學習與娛樂需求的最佳平板。
作為三星旗下入門首選平板，Galaxy Tab A 系列一直以來都擁有多項賣點，包括三星自家的螢幕顯示技術、優質的產品設計結構，以及由高階平板下放的實用功能，基於這三項賣點，讓該系列平板在消費市場中廣受好評，而到了這一代，壹哥認為它不再只單純是「孝親平板」，在 AI 世代當中，大螢幕清晰好閱讀的它擁有多項升級亮點。
一、外觀｜輕薄的機身設計
首先在外觀手感方面，相較於 8.7 吋的 Galaxy Tab A11 來說，三星Galaxy Tab A11+ 在著重大螢幕的同時也提升了輕薄度體驗，它的螢幕空間就提升了高達 59%，機身厚度更薄至 6.9mm，大約4個壹圓的厚度。實測重量也僅只481克，即便是五歲小女孩雙手握持也完全不吃力。
二、螢幕｜兼顧顯示、音效、護眼的螢幕與方便好用數位健康
雖然小孩拿到平板都是興奮的，但是能不能讓他們想要用來學習，產品體驗很重要，關於這方面，螢幕顯示體驗會比輕薄度、效能都更重要，而且很多層面都是操作流暢度的問題，Galaxy Tab A11+ 在這方面承襲了三星電子成熟的顯示面板技術優勢，配備了 11 吋的 WUXGA(1920 x 1200)解析度 TFT 面板，相當有感的是畫面更新率提升到 90Hz，這讓小孩在操作過程中切換畫面會比以往都更流暢。
正如同其他多數平板一樣，面對「數位健康」的問題，三星Galaxy Tab A11+ 具備護眼模式，因此即便小孩自主學習或者娛樂的過程中，不用擔心平板的藍光造成傷害。
Galaxy Tab A11+ 螢幕最大亮度來到 480 尼特，在戶外或者亮度高的室內環境下觀看影片，明顯能夠滿足小孩的觀賞需求，與此同時，它配備四聲道杜比全景聲的揚聲器，因此能夠帶來相輔相乘的影音效果，這組揚聲器我在工作室實測最大音效約（95~99）dB，加上螢幕支援 Super HDR 技術，在看影片時色彩、亮度都會同時提升，即使是在吵雜的戶外空間，也都扛得住。
在關鍵的數位健康方面，除了 Google 原生的「家長監護」功能，該款平板在系統底層針對「數位健康」提供設定「使用時間」、「內容限制（僅限於三星網際網路app）」、「行駛期間的螢幕使用時數」，以及很特殊的「邊走邊看螢幕的時間」、「高分貝收聽時間」，這些是基於 Google 家長監護功能以外，三星系統原生的功能，對於家長而言，就可以確認小孩是不是有在搭校車、公車的時候使用平板，或者邊走邊看平板，同時也能夠約定每天總使用時間等等。
如果家裡的孩子還在讀小學，甚至是幼稚園，我個人相當推薦的是「設定計時器」的功能，他可以選擇一個或多個應用程式進行時間限制，如此一來，時間一到系統就會封鎖應用程式，直到隔天才能解凍使用。當然這項功能也是可以依照個人需求額外增加時數，所以如果小孩大一點，擁有平板操作的自主能力的話，還是建議申請小孩的個人帳戶，然後加入 Google 的家長監護功能。
三、效能｜讓孩子不再喊卡的流暢度與2TB大容量
小孩在使用平板的過程中，除了螢幕顯示的要求，我認為如果操作流暢度不佳，通常就會一直找家長協（ㄔ ㄠ ˇ）助（ㄋㄠ ˋ），而這一代的Galaxy Tab A11+所搭載的聯發科4nm MT8775 處理器，實際操作上來說可以帶來相較以往更流暢多工的體驗。
另外，很多銀髮族他們啟用 app 不是不關...而是不知道怎麼關，這也很容易造成平板容易卡頓，而三星Galaxy Tab A11+標配 8GB 記憶體和 256 GB 儲存空間，除了能實現流暢操作，它還有額外的 microSD 卡可最多額外擴充 2TB 儲存空間，可以說有效解決小孩上課需要用到的app、教材等很吃記憶體跟空間的痛點。
四、AI｜對孩子而言實用的 Gemini Live × Galaxy AI
Galaxy Tab A11+ 出貨搭載 Android 16、採用 OneUI 8，官方提供7年7次安全更新，也是 Galaxy Tab A系列首次支援 Gemini AI、長按電源鍵可以啟動。
以我的小孩為例，由於她出生後，多數人都是戴著口罩跟她對話，對於學習講話來說，確實在發育上會晚一些，因此除了跟家人對話、分享，而 Gemini Live 是以自然語言發展為基礎設計，現在已經做到具備思考跟幽默的跟用戶對話，所以我會讓她經常性的使用 Gemini Live，她現在也已經習慣長按電源鍵跟 Gemini Live 對話。
至於系統原生就具備的 Galaxy AI，我覺得很實用的還是搜尋圈功能，這讓小孩碰到任何不了解的事物，只要長按螢幕底下的 home鍵"O"就能夠啟用搜尋圈，幫助家長回答小孩的疑慮。
而這兩年發現有些家長會使用 Samsung Notes 幫忙算數學，實際測試發現基本中小學計算，或者甚至對於高中生感到困難的三角函數，都可以迅速得到驗證跟解答。
五、相機｜不只上課視訊，更是孩子的觀察與紀錄工具
Galaxy Tab A11+ 也是具備拍照、視訊功能的，它配備 800 萬畫素主相機跟 500 萬畫素視訊鏡頭，當然相對於智慧型手機來說，這樣的配置都算入門，但是卻可以因應小孩使用平板視訊上課、或者拍攝的需求，以我來說，我現在會讓小孩就近帶著平板在公園拍攝花鳥、松鼠，或者在家裡拍下她組裝好的樂高、玩具等等，培養觀察力、留下紀錄。
六、電力｜滿足一天使用需求的親子平板
最後談到續航力，Galaxy Tab A11+ 它配備 7040mAh的電池，我剛好在星期假日讓小孩帶著它使用一整天，到了隔天還有一半以上的電力，這邊跟大家分享一下：
1.螢幕使用時間1小時又56分鐘，電力使用狀況約30%，其中多數的時間都在看 YouTube 跟使用學習 app。
2.螢幕使用時間2小時又15分鐘，電力使用36%，其中多數時間使用相機跟 Galaxy AI 功能。
3.螢幕使用時間22分鐘，電力使用5%，其中多數時間用來上述的數學解題、以及家長監護功能。
身為家長，該款平板的電力我是相當滿意的，即便是帶著它去露營兩天一夜，除非放任孩子長時間看 YouTube、玩重載遊戲，否則不會有缺電的狀況，而即便是缺電了，該款平板具備 25W 有線快充能力，約近 1 小時又 53 分鐘就可以讓平板從25%達到滿電，也就是說「出去外面吃的早餐的時間，就能擁有滿足一天使用的電力需求」。
價格親民、功能全面實用平板
Galaxy Tab A11+ 是一款學習、娛樂、AI 一次到位的實用平板，適合外出露營、旅行、親子伴讀，小孩用難免會潑到水，IP52 有基本防護力，對於預算有限、但希望規格能滿足需求的家長來說，更重要的是他是一款由 Knox 防護的平板，官方更承諾7年7次安全更新。
所以，若用一句話總結，那麼Galaxy Tab A11+ 是一款價格親民、功能全面、又兼顧安全與續航的實用平板，平心而論，今年的 Tab A11+ 確實值得推薦。
當然，如果家長們預算足夠，追求影音、效能、支援 S Pen 手寫筆，搭配 Samsung DeX 功能以迎合商務需求，那麼我會推薦高階的 Tab S 系列超平板。
