三星首款三摺疊旗艦機Galaxy Z TriFold宣布首波在台「完售」

台灣三星才剛在 12 月 18 日宣布其首款三摺疊旗艦機Galaxy Z TriFold，於 12 月 19 日在三星自有通路、三大電信開賣，結果首批開賣後不到一天內，宣布完售，成為史上賣得最快的旗艦機。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示：「我們很榮幸在行動通訊產業的重要時刻，邀請台灣消費者共同參與。感謝消費者支持，Galaxy Z TriFold開賣首日即創下首批售罄佳績，不僅展現三摺疊手機的市場潛力，也再次凸顯台灣市場對創新科技的高關注度。未來，三星將持續深耕在地，引進更多創新產品與服務，為台灣消費者帶來與眾不同的旗艦體驗。」