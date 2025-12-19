三星AI三摺手機Galaxy Z TriFold 購機資費三大電信總整理

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

台灣首款三摺疊手機三星Galaxy Z TriFold 確認 12 月 19 日開賣，16GB/512GB 建議售價為新台幣 89,900 元。正值年底換約潮，國內三大電信也同時公開優惠資費，平均搭配 1399、綁約 48 個月的專案價都是57,490元。不過三家電信公司的活動與抽獎獎項各不相同，大家可以依照喜好決定是否綁約還是買空機。

中華電信

中華電信宣布 12月19日上午10點起將於網路門市限量開賣Samsung Galaxy Z TriFold 16GB/512GB，並於中午12點起於全台服務據點開放Galaxy Z TriFold付費客訂。同時公開資費方案，搭配精采5G月繳1,399元（48個月租期），Samsung Galaxy Z TriFold 16GB/512GB專案價57,490元，VIP客戶續約購機最高折5,000元，優惠價52,490元即可入手三星旗艦摺疊新機。

遠傳

遠傳電信宣布於12月19日同步開賣Galaxy Z TriFold，搭配月付1399元指定方案，即享專案價57,490元起，除了Spotify Premium、遠傳friDay影音體驗服務之外，買空機刷遠傳friDay聯名卡獨享最高8％回饋，再送30GB 5G上網流量包。不論是購買空機還是申辦方案，都提供信用卡最高24期0利率及無卡分期優惠，再享原廠贈送6個月Google Pro AI擴充功能與2TB雲端儲存空間，體驗Gemini的強大AI智慧功能，再享獨家抽三星75吋AI智慧顯示器。

針對送修問題，遠傳也有解方，Galaxy Z TriFold除了一年延長保固(共計兩年保固)，只要是在保固期間內送修，更享有免費專人到府收件，並提供原廠備用機。

台灣大哥大

台灣大哥大宣布開放Samsung Galaxy Z TriFold三摺機限量客訂開賣，搭配5G月租1,399元，約期48個月，即可以專案價56,490元入手，$1,599 綁約 60 個月專案價45,990元。電信獨家再送Perplexity Pro一年、反詐戰警進階方案6個月免費使用；影音多享組Netflix、HBO Max和MyVideo三合一的年約方案最低每月500元起，亦提供專案用戶Disney+每月最低199元(原價285元)、HBO Max月費160元(標準方案原價220元；電信折抵60元)，再享原廠贈送6個月Google AI Pro(含2TB雲端儲存空間)等多重加值服務優惠。