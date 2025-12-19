8萬9值不值得買？三星 Galaxy Z TriFold 三摺手機真實體驗心得
「困惑、理解，『雖然有點小可惜，但是很喜歡』」這是我剛接觸、並短暫使用三星Galaxy Z TriFold的心得。是的！這款三摺手機，確認會在台灣上市，由於該款手機是以 G 型態折疊概念為基礎開發，所以我認為它可以被視為 Galaxy Z Fold7 的另一個延伸版本，台灣公開的建議售價為新台幣 89,900 元。
其實對於摺疊機我一直有個困惑，就是為什麼我們要額外花錢去買這樣的手機？簡單一點不是更好，好比說效能更好、拍照更好、電力也有更長的選擇...重點是要是有個萬一後續維修也不貴。所以在體驗三星Galaxy Z TriFold之前，我會希望它能夠解決：「至少有些功能能夠吸引我去接受它並且跟大家分享」的問題，所以本篇會從外觀、效能、拍攝、電力、耐用度與多工體驗的方向跟大家分享壹哥初步的感受。
＊讓人意外的設計與驚艷的摺疊結構：
首先是外觀設計跟折疊方式，可能是因為第一款三折手機並不是三星推出的，加上在這之前，MWC 2025 期間，三星向我展示過 Z 模式與 G 模式的折疊方式，我個人傾向於 Z 的折疊方式（或許受到華為影響），所以一看到三星Galaxy Z TriFold 時，我第一個感受是：「疑？怎麼這麼小？」接著一展開之後，我另一個疑問是：「疑？怎麼是 G 模式？」
三星Galaxy Z TriFold 擁有著跟 Galaxy Z Fold7 一模一樣的設計，就連外螢幕的規格、前鏡頭配置、邊框厚度等等，都是一樣的，但是展開來之後，它直接就是 10 吋，從某個角度來說，它比一般雙摺機還更能夠接近「取代平板」的理想狀態。
這個理想狀態不只是大小變成 10 吋，而是他的厚度在最薄處只有 3.9mm，中間最厚的地方跟 Galaxy Z Fold7 一樣只有 4.2mm，並且展開之後，摺痕深度做得更出色，開摺的過程也讓我感受到緊湊感，完整呈現了三星長年累積下來的造機工藝。
收摺過程中，我刻意收錯來觸發「自動警報」，它除了顯示警報之外、手機也會不斷震動提醒用戶從另一個方向收摺，我很喜歡這樣的設計。
完整收摺之後，12.9mm 的厚度感受上跟我過去一年來使用的 Galaxy S25 Ultra 搭配 UTG 手機防護殼的感覺是一樣的，甚至 309 克的重量我並不會覺得太沈重，而在體驗會現場，有好幾次我看到模特兒在轉場的過程中，很自然的從手上、放到口袋裡，這個自然的動作，讓我覺得「似乎即使是漂亮女生拿著也不會感到負擔」。
所以整體而言，三星Galaxy Z TriFold 的外觀與收摺設計是讓我意外，而且甚至驚艷的。
＊足夠稱霸摺疊機的硬體規格
可能是對手也沒有很強、加上市場也還未大開，三星 Galaxy Z TriFold 給的是與 Galaxy Z Fold7 相同的高通Snapdragon 8 Elite For Galaxy ，不僅效能上比華為Mate XT 使用的麒麟9010 還要更強，拍攝規格上則是承襲 Galaxy Z Fold7，給出相同的五顆鏡頭，包括1200 萬畫素超廣角、2 億畫素廣角、1000 萬畫素長焦，以及兩組拍攝廣度不同的 1000 萬畫素自拍鏡頭，稍嫌可惜的是電力保守提供到 5600mAh、支援 45W 快充，不過沒有當前主流的 Qi2 無線充電，所以也不支援所謂的 MagSafe 配件，但整體從效能角度來看這支「手機」它仍是當前摺疊機皇者。
＊更耐用的機身結構
我想 Galaxy Z TriFold 在電力保守、少了 Qi2 支援、甚至移除了 S Pen，一切都是為了讓手機更耐用，前面有提到三星在中間架構的地方做了增厚處理，讓厚度來到 4.2mm，而正面的部分仍維持 3.9mm 的薄度，成就「最薄摺疊機稱號」，可以說三星在設計上「既要面子、也要裡子」，也因為唯有如此，才能滿足挑惕的消費市場。
在耐用度方面，根據三星介紹，他的邊框採用鈦金屬轉軸搭配強化過後的Advanced Armor 鋁合金中框，可以在一定的空間內達到更強的耐用性，此外三星還優化了Armor FlexHinge的轉軸結構，來因應三折機的需求，官方測試數據可以做到20萬次折疊。關鍵的第三點是，因為它採用雙側收折的方式，不管多輕，每次蓋起來都會有個啪地一聲，所以三星在吸震層也多加了一道強化塗層，來提升螢幕面板受到的衝擊，其承重基礎就是最中間的面板，這也就是為什麼他的厚度會提升到 4.2mm 的原因。
正如同我在影片所說，我個人認為，科技始於人性，也「終」於人性，購買這樣的摺疊機，大家自己還是要判斷一下平常使用手機的方式，如果你是很常摔手機的，除非你口袋深度夠深，否則還是別選擇摺疊機，畢竟後續維修肯定是不便宜的。
＊讓手機更像電腦的時代降臨
Galaxy Z TriFold 封面螢幕為 6.5 吋FHD+ Dynamic AMOLED 2X（2520 x 1080, 21:9），峰值亮度2600尼特，支援 1~120Hz 畫面更新率，展開後的是 10.0 吋 QXGA+ Dynamic AMOLED 2X（2160 x 1584），峰值亮度1600尼特，同樣支援 1~120Hz，可以說在顯色、面板的部分，大家不用擔心。
至於在應用上，相較於華為三摺機，Galaxy Z TriFold 由於採用 Google 的系統，支援 Google Gemini 家族、支援 Google Play 生態系，加上又有三星自家的 One UI，以及 Galaxy Ai，在操作流暢度與系統上對於 Android 用戶來說，幾乎是無縫接軌，也就是說：「三星有先天的優勢超越當前三摺機的對手。」
得益於高通處理器多工的能力搭配三星的 OneUI底下的 Samsung DeX ，這讓 Galaxy Z TriFold 最多可以在其 10 吋螢幕建立四個工作區，一次最多可以同時執行五個應用程式，這就是說我們可以一邊在LINE裡面討論工作進度，一邊修改工作內容，同時開啟 PDF 做對照，如果是在家裡，他還可以外接第二螢幕，並且透過藍牙同時連接滑鼠跟鍵盤，搭配 Google Workspace 的應用程式，輕鬆辦公，但是因為時間的關係，我在體驗上並沒有辦法完整感受到這程度的應用，只能跟大家分享，在理想上是可以流暢的做到這樣的程度，而這就是三星Galaxy Z TriFold之所以要採取「G模式」收摺的最主要原因，他們希望手機，甚至可以當作電腦的生態圈之一。
小結：智慧型手機市場的另一個新選擇
在短短 1 小時的體驗的過程中，我覺得三星Galaxy Z TriFold 讓我感到驚艷的是它的設計，居然可以做到這麼薄，它在多工的應用上，充分呈現了三星對於三摺機的想法，正如同我在影片說的，最終要不要捨棄買平板的錢，直接選擇這樣的一款產品，我覺得要看個人，畢竟台灣公開的建議售價為新台幣 89,900 元，與 Galaxy Z Fold7 的高階版本12GB/512GB 約NT$ 66,900，仍有一些差距。
我認為接下來受到挑戰的可能是 2026 年要將摺疊機推向市場的蘋果公司，但坦白說，我也很期待摺疊機百花齊放的市場，畢竟摺疊機在解決厚度、摺痕、電力，甚至拍攝的技術性難題後，能夠有什麼殺手級應用是能夠吸引消費者的，那麼就代表這樣的產品在市場上是得到成功的，而現如今的三摺機，其實就是跟微型車出世一樣，我認為就是為智慧型手機提供另外一個消費的選擇。
