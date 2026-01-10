三星證實球形機器人Ballie無限期延後上市，轉作內部創新研發平台

雖然CES 2026期間有不少廠商展示機器人，而LG更強調藉由具備雙手、五指設計的類人形機器人CLOiD實現「零勞動家庭」願景，但三星在此次展會上卻未特別展示其曾公開的球形機器人Ballie。而在相關聲明中，三星表示球形機器人Ballie的上市計畫已經被無限期延後，目前轉作內部創新研發平台。

說好的機器人呢？

Ballie最早在2020年的CES展會上亮相，後續也在各個展會活動上亮相，甚至陸續加入更多居家應用功能，更透露最快計畫在2025年夏季進入消費市場。

不過，三星在後續則是對此產品極為低調，在此次CES 2026有不少廠商紛紛展示機器人應用的情況下，更是未見三星展示Ballie應用情境，反而將重點放在顯示技術、AI等面向。

Ballie轉為內部創新研發平台

而依照三星後續對外聲明內容，僅表示Ballie員訂上市計畫已經被無限期延後，甚至更確認此產品將轉為內部創新研發平台，現階段不會以消費電子產品形式進入大眾市場。

雖然不代表三星取消佈局機器人市場，但顯示三星接下來僅會將Ballie當作內部技術創新平台，藉此投入情感驅動體驗、空間感知、環境AI互動等技術發展，最終可能會應用在手機、家電或電視產品，但是未來是否仍計畫推出單獨的機器人應用產品，暫時還無法確認。

