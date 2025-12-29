繼先前推出將電視變成畫框的The Frame系列，以及名為The Music Frame的藍牙播放裝置之後，三星在CES 2026正式開展前公布全新的Wi-Fi揚聲器系列——Music Studio 5與Music Studio 7，延續將「科技融入居家」的設計語言，主打畫廊般的極簡風格，讓喇叭不再是突兀的黑色方塊，而是能完美隱身於客廳裝潢的擺飾。此外，三星也同步更新了旗艦Soundbar陣容，透過AI技術強化聽感體驗。

三星把喇叭變傢俱！全新Music Studio 5 / 7系列登場，主打極簡美學與AI空間音訊

Music Studio系列：好看也好聽

這次推出的Music Studio系列分為兩個型號，均支援藍牙與Wi-Fi串流播放音樂功能，並可透過語音控制：

• Music Studio 5：作為入門選擇，搭載4吋低音單體與雙高音單體，並且配合內建的波導技術 (Waveguide) 來提升聲音擴散性。針對低音部分，三星加入了全新的AI動態低音控制 (AI Dynamic Bass Control)，強調能提供渾厚且不失真的低頻表現。

• Music Studio 7：進階款的Music Studio 7則主打沉浸式體驗，具備3.1.1聲道空間音訊系統。透過配置在頂部、前方，以及左右兩側的驅動單體，能營造出包覆感強烈的3D音場。規格上支援24-bit/96kHz高解析音訊處理，並且同樣具備AI低音控制與三星音訊實驗室的聲波圖樣控制技術 (Pattern Control Technology)，可以單獨使用，也能與其他三星音響裝置串聯播放。

Soundbar陣容更新：一體式與旗艦款同步進化

除了美型喇叭，針對家庭劇院需求，三星也端出了兩款Soundbar新品：

• HW-QS90H (All-in-One Soundbar)：這是一款針對不想外掛重低音箱用戶設計的產品，採用7.1.2聲道配置，機身內塞入了多達13個驅動單體 (包含9個全音域單體)。其內建的Quad Bass Woofer系統號稱不需外接Subwoofer即可提供深沉低音。

值得一提的是，HW-QS90H具備類似先前QS700F的「可變換安裝」 (Convertible Fit)設計，無論是壁掛還是平放，內建的陀螺儀感測器會自動偵測方向，並且自動調整聲道輸出，確保聲音定位準確。

• HW-Q990H (旗艦款)：作為年度旗艦，Q990H重點在於「AI調校」，新增Sound Elevation (聲音抬升) 功能，能讓電影對白聽起來更自然 (像是直接從螢幕發出而非下方)，以及Auto Volume (自動音量)，能平衡不同頻道或場景間的音量差異，避免被突如其來的爆破聲嚇到。

