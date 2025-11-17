韓國總統李在明 (Lee Jae Myung) 稍早與韓國境內主要企業領袖會面，會後包含三星、現代汽車集團及SK集團在內的產業巨擘，共同宣布了全新的大規模韓國國內投資計畫 。

三星5年投資3100億美元領軍，攜手現代與SK集團擴大韓國國內投資、平衡美韓貿易協定佈局

此舉顯然是為了平衡先前美韓貿易協定中所承諾的3500億美元對美投資，藉此消除外界對於企業將優先考量美國、排擠國內投資的擔憂 。

三星3100億美元擴建平澤廠，加碼AI資料中心

在眾多承諾中，三星的規模最為龐大。三星宣布將在未來五年內，於韓國國內投資450兆韓元 (約3100億美元)，藉此擴展韓國本土營運。

廣告 廣告

此計畫的核心，是為應對AI驅動的全球半導體激增需求，將在平澤 (Pyeongtaek) 製造中心擴建一條新的記憶體晶片產線，預計2028年投入營運。

此外，三星也計畫在韓國西南部的全羅南道 (South Jeolla Province) 與東南部的龜尾市 (Gumi)興建新的AI資料中心，以響應政府縮小首都圈與其他地區發展差距的政策。

現代、SK加碼AI機器人與研發

與此同時，韓國最大汽車製造商現代汽車集團也承諾，將從2026年至2030年間，在韓國境內投資125兆韓元 (約863億美元)，用於擴大研發 (R&D)，並且推進AI、機器人與自動駕駛等新技術。

半導體巨頭SK集團則計畫在2028年前，於韓國境內投資至少128兆韓元 (約883億美元)，同樣將重點放在AI領域。其他如韓華海洋 (Hanwha Ocean)與HD現代 (HD Hyundai)等造船業者，也宣布將增加國內投資 。

美韓貿易協定消除不確定性，換取關稅減免

韓國總統李在明在會議上，對商界協助政府完成與華盛頓的貿易談判表示讚許，但也敦促企業必須維持強勁的國內投資 。李在明承諾，政府正探索包含鬆綁法規 (easing regulations) 在內的多項政策，為企業創造更有利的商業環境 。

SK集團董事長崔泰源 (Chey Tae-won) 則回應，與美國完成貿易談判有助於消除不確定性，是讓企業能更放膽進行國內投資的基礎。

回顧上週定案的美韓貿易協定，韓國承諾對美國投資3500億美元 (包含1500億美元用於造船業、2000億美元用於其他產業)，以換取美國避免川普政府祭出的最高關稅。

作為交換，美國同意將韓國汽車與零組件關稅從25%降至15%，並且在半導體關稅上給予韓國「不低於」其他競爭對手的同等待遇。

更多Mashdigi.com報導：

Ubisoft突然宣布停牌、延後發布半年報，引發私有化或出售揣測

WhatsApp宣布與BirdyChat、Haiket互通，歐盟數位市場法規範下的首波第三方通訊服務整合

realme 15T正式登台，首度引進數字系列T版本、搭載7000mAh電池與前後5000萬畫素鏡頭