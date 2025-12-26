Mashdigi

三星手機Google Play系統更新「卡在舊版」？官方證實是故意的：確保One UI穩定

近期有不少使用三星Galaxy系列手機的用戶可能發現一個怪現象：明明手機已經收到了2025年12月最新的Android安全性修補程式，但設定裡的「Google Play系統更新」日期卻還停留在7月、8月，或是9月，而怎麼按「檢查更新」都沒有反應。而三星官方稍早回應此事，證實這是為了確保系統穩定而做出的「有意為之」的決定。

為了One UI操作介面穩定，暫時「凍結」Google更新

針對用戶的疑慮，三星向德國媒體《heise online》解釋，由於近期適逢新裝置發布，以及大型One UI版本更新的推送期間，為了避免潛在的軟體衝突或Bug問題，三星決定採取更嚴格的管控措施。

三星官方聲明指出：「在引入新設備或重大的One UI更新時，三星僅會推送經由公司內部驗證過的軟體。因此，三星暫時停止了Google Play系統更新的派發，以避免可能發生的問題」。

這意味著，雖然Google每個月都會釋出Google Play系統更新 (Project Mainline)，但在三星確認這些組件能完美相容於自家One UI之前，這些更新將被攔截。三星也給出了恢復時間表：預計在2026年1月將重啟Google Play系統更新的推送。

安全性更新 vs. Google Play系統更新

這裡需要幫讀者釐清一下Android系統中兩種不同的更新機制：

安全性修補程式層級 (Security Patch Level)：這是由手機製造商 (如三星)負責打包推送的，主要修復系統漏洞。目前三星手機大多已更新至2025年12月版本，這部分不受影響，用戶的手機依然安全。

Google Play系統更新 (Google Play System Update)：這是Google透過Project Mainline機制，繞過製造商直接更新Android核心模組 (如Wi-Fi、媒體編解碼器等)的方式。而這次「卡住」的，正是這一個部分。

分析觀點：穩定壓倒一切的企業思維

筆者認為，三星這次的舉措反映了其作為Android大型廠商的謹慎態度。

隨著Android系統日益模組化，Google直接推送的Google Play系統更新雖然方便，但過去確實曾發生過Pixel或其他品牌手機更新後出現儲存空間異常、耗電等災情。對於擁有龐大企業用戶與商務客群的三星來說，系統的「穩定性」遠比搶快使用最新的Google安全模組來得重要。

既然官方已經確認這是「受控的操作」且不影響核心安全性，Galaxy系列手機用戶大可放心，等到明年1月應該就能順利取得Google Play系統的安全更新。

