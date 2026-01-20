三星宣佈對其智慧型手機上的Mobile Gaming Hub進行重大更新，試圖解決手遊玩家長期以來的痛點——「找不到好遊戲」。這項更新將率先登上Galaxy系列裝置，主打更個人化的推薦機制以及透過雲端技術實現的「即點即玩」功能。

三星大幅更新Mobile Gaming Hub：免下載直接玩、整合Google Play與Galaxy Store遊戲庫

手遊發現機制壞了？三星推「Instant Plays」免下載試玩

三星遊戲服務副總裁Jong Woo表示，儘管手遊市場龐大且類型豐富，但目前的「手遊發現機制已經崩壞」 (mobile game discovery is broken)。玩家往往難以在茫茫App海中找到適合自己的新遊戲。

為了解決這個問題，新版Gaming Hub導入「Instant Plays」 (即時遊玩)功能。透過雲端串流技術，三星將原本需要下載的原生Android遊戲搬上雲端，讓玩家在決定下載安裝龐大的檔案之前，可以先透過雲端試玩。Jong Woo強調：「我們希望將內容直接帶給用戶，讓他們能立即遊玩，省去下載的摩擦成本」。

整合兩大商店，打造一站式遊戲

過去的Gaming Hub比較像是一個單純的遊戲啟動器，用來追蹤已安裝的遊戲。此次更新後，Gaming Hub將整合來自Google Play與Galaxy Store的購買紀錄，成為玩家管理所有遊戲資產的單一入口。

此外，三星也試圖透過演算法來提供更精準的個人化推薦。Jong Woo表示，透過焦點小組與測試回饋，他們正試圖在個人化層面上了解玩家偏好，並且以此提供推薦內容，解決玩家不知道該玩什麼的困擾。

強化社群互動，告別「孤獨」的手遊體驗

除了功能整合，新版Gaming Hub另一個重點是「社群化」。Jong Woo指出，手遊通常是非常私密的體驗，往往讓人感到孤單。

為了改變這一點，三星計畫在Gaming Hub中加入更多社交元素，包括整合YouTube影片、遊戲創作者的精彩片段 (Highlights)，以及實況內容，讓玩家在玩遊戲之餘，也能與社群連結。目前這項改版僅限於Galaxy智慧型手機與平板電腦使用，非Galaxy裝置用戶暫時仍維持舊版介面。

