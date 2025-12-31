三星宣布，計畫成為全球首家在電視產品中「原生整合」Google Photos (Google相簿) 的廠商。這項合作不只是單純把App搬上電視，而是將Google Photos與三星強化的Vision AI Companion (升級版Bixby)深度結合，這意味未來的三星電視將能在使用者操作介面或待機的「情境時刻」，自動展示出相關的生活照，讓這些躺在雲端的照片更容易被看見。

三星電視將原生整合Google Photos！Vision AI幫你秀回憶，還能用DeepMind技術把照片變影片

三大新功能：從回憶殺到AI改圖

根據三星官方說明，這次整合將帶來三種全新的體驗模式，並且分階段在2026年內陸續推出：

• Memories (回憶)：這是大家在手機上很熟悉的功能。系統會根據人物、地點或重要時刻，自動精選出一組故事集。預計2026年3月正式上線，這項功能將由三星電視獨佔6個月 (代表之後將會登上其他Google平台智慧電視)。

• Create with AI (AI 創作)：這項功能更有看頭，導入Google DeepMind的圖像生成與編輯模型。用戶可以利用AI替照片套用主題模板、進行生成式編輯，甚至能將一張靜態照片轉化為短影片，預計2026年下半年正式推出。

• Personalized Results (個人化結果)：系統會根據特定主題 (如海洋、登山、巴黎旅行)或影像內容，自動搜尋、生成主題式的幻燈片秀。同樣預計於2026年下半年推出。

電視就是家裡的「氣氛擔當」

透過「原生整合」與Vision AI的主動推播，三星計畫將電視從單純的影視播放器，轉變為居家生活的「環境顯示器」 (Ambient Display)。這延續了The Frame系列把電視當畫作的邏輯，只是這次展示的不再是梵谷的名畫，而是使用者去年去日本等國家遊玩的回憶。

加上Google DeepMind技術的導入，讓電視具備簡單的AI修圖與影片生成能力，這也為電視那顆越來越強大的NPU晶片，找到了除了畫質升頻以外的新工作。

