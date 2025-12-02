三星三折旗艦手機Galaxy Z TriFold發表，10 吋大螢幕及3.9mm厚度、台灣確定引進
三星正式發表了旗下首款旗艦三折疊手機Galaxy Z TriFold，這款新機以左右向內折 (Dual inward-folding) 的設計，在展開後可提供高達10吋的沉浸式螢幕體驗，試圖在手機的便攜性與平板的大螢幕生產力之間取得完美平衡，進一步鞏固其在折疊手機市場的領導地位。
展開變身10吋平板，厚度僅3.9mm
Galaxy Z TriFold展開後的10吋內頁螢幕，相當於三個並排的6.5吋手機，為多工處理提供了更寬闊空間。
儘管結構複雜，三星仍將機身厚度控制在3.9mm (展開狀態最薄處)。為了實現此設計工藝，三星升級其Armor FlexHinge轉軸結構，採用雙軌協同運作，確保螢幕面板近乎零間隙貼合。
機身材質方面，轉軸外罩採用鈦金屬，機身框架則為高強度Advanced Armor Aluminum鋁合金材質，背蓋更選用了陶瓷玻璃纖維提高複合材質強度，在輕量化與堅固性上均有所提升。
Snapdragon 8 Elite for Galaxy處理器，首款搭載「獨立運作」DeX的手機
核心規格方面，Galaxy Z TriFold搭載Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy行動平台，確保其運作效能。
而Galaxy Z TriFold更是首款支援獨立運作三星DeX系統的手機，意味用戶無需外接螢幕，直接即可在10吋螢幕上切換至DeX桌面模式，建立最多四個工作區、同時執行多個視窗，甚至可外接藍牙鍵鼠，一秒變身行動工作站。
續航力部分，Galaxy Z TriFold內建總容量達5600 mAh的三電池模組，分散配置於三個機身區塊以平衡配重與散熱，並且支援45W有線快充。
2億畫素相機、Gemini Live多模態AI
影像系統搭載2億畫素主相機鏡頭，螢幕規格為Dynamic AMOLED 2X，支援120Hz畫面顯示更新率與Vision Booster技術。
AI應用上，除了既有的Galaxy AI功能 (如生成式相片編輯)，Galaxy Z TriFold更深度整合了Gemini Live多模態AI助理功能，能理解用戶透過相機所見的內容並提供即時建議，例如展示室內空間即可獲得設計推薦。
上市資訊：韓國12/12首發，台灣在上市行列
Galaxy Z TriFold將於今年12月12日率先在韓國上市，隨後將陸續在中國、台灣、新加坡、阿拉伯聯合大公國與美國等市場推出。
規格方面，Galaxy Z TriFold目前僅提供瀚夜黑單一配色，儲存容量則提供512GB或1TB兩種選擇，在韓國市場建議售價則從359萬400韓元起跳，約新台幣7萬6803元起跳。而購買Galaxy Z TriFold，將可獲贈6個月Google AI Pro試用 (含2TB空間)方案，並且享有一次螢幕維修五折優惠。
