趕在下週CES 2026正式開展前，三星宣布推出旗下熱門便攜式投影機的最新後繼機種——The Freestyle+。

三星發表新款The Freestyle+ AI投影機！亮度翻倍達430 ISO流明，連窗簾、牆角都能精準投影

這款新品延續了該系列標誌性的圓筒狀設計與180度旋轉支架，但這次掛上「+」號，重點在於解決了前代產品的兩大痛點：亮度與自動校正的靈活性。三星強調，透過全新的AI技術與硬體升級，The Freestyle+將帶來比以往更亮、更聰明的投影體驗。

亮度翻倍！430 ISO流明不再「見光死」

對於便攜投影機來說，亮度始終是最大的罩門。這次The Freestyle+將亮度提升至430 ISO 流明，官方宣稱這幾乎是前代機種的兩倍。這意味著在一般室內開燈或白天露營的環境下，畫面將會更清晰、對比度更好，不再只能在全黑環境下使用。

AI OptiScreen：牆面不平？照樣投得正

除了亮度，三星這次導入了名為「AI OptiScreen」的畫面優化技術，其中最吸睛的功能是3D Auto Keystone (3D自動梯形校正)。

不同於過去只能針對平面牆壁校正，新技術號稱能修正投射在不平整表面 (如窗簾、有轉角的牆壁或傾斜表面)時的畫面扭曲。搭配Real-time Focus (即時對焦) 與 Wall Calibration (牆面校色) 功能，使用者真的可以做到「隨指隨投」，機器會自動分析牆面顏色與紋理進行補償，減少視覺干擾。

此外，透過Vision AI Companion平台，整合了強化的Bixby語音助理，讓操作互動更加自然。

內建Gaming Hub，免主機玩3A遊戲大作

娛樂功能方面，The Freestyle+依然是一台功能完整的Smart TV。內建Samsung Gaming Hub，支援Xbox Game Pass等雲端串流遊戲服務，只要配對藍牙手把即可遊玩。音效部分則配置360度揚聲器，並且支援Q-Symphony魔幻音場技術，可與三星自家的Soundbar同步發聲，增強環繞效果。

回顧第一代Freestyle雖然造型吸睛，但亮度稍嫌不足且自動對焦偶爾會迷航，讓它在與XGIMI或Anker等競品的對決中顯得有些吃力。這次The Freestyle+直接將亮度拉高到430 ISO流明，雖然與大型家用機仍有差距，但以這類「帶著走」的氣氛型產品來說，實用性已大幅提升。

更有趣的是3D Auto Keystone功能。對於露營族或租屋族來說，往往很難找到一面完美平整的白牆。如果AI真的能讓投影畫面在窗簾或轉角處也能維持方正清晰，這將會是便攜投影機的一大殺手級應用。

