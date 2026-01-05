在CES 2026正式開展前，三星正式揭曉其全球首款130吋Micro RGB電視 (型號R95H)，這款產品不僅是三星至今尺寸最大的Micro RGB顯示器，其外型設計更是充滿致敬意味——它讓三星早在 2013 年提出的「Timeless Gallery」 經典畫框設計重出江湖，試圖定義新一代頂級顯示器的美學標準。

三星發表全球首款130吋Micro RGB電視！致敬經典「Timeless Frame」懸浮設計、AI畫質再進化

經典回歸：Timeless Frame讓電視像「飄」在空中

三星影像顯示事業部執行副總裁Hun Lee表示：「我們重拾了十多年前的設計初衷」。

廣告 廣告

全新的Timeless Frame設計理念，讓這塊巨大的130吋螢幕看起來不像是掛在牆上或放在櫃子上，而是像一扇巨大的建築窗戶「懸浮」在邊框之中。這種設計大幅減少了電視作為電器的存在感，使其更像是一件藝術品。

此外，三星也巧妙地將音響系統整合進這個巨大的邊框中，確保聲音與畫面的沈浸感能與其130吋的巨大尺碼相匹配。

三星發表全球首款130吋Micro RGB電視！致敬經典「Timeless Frame」懸浮設計、AI畫質再進化

Micro RGB技術火力全開：100% BT.2020色域

在畫質部分，R95H型號搭載了三星目前最強悍的顯示技術：

• Micro RGB Precision Color 100：經VDE認證，能達到100%的BT.2020廣色域覆蓋，色彩還原度極高。

• Micro RGB AI Engine Pro：利用AI針對畫面進行分區強化，即便是原本灰暗的場景也能透過Micro RGB Color Booster Pro技術變得鮮活。

• Glare Free技術：延續先前的抗反光技術，確保這面巨大的「黑鏡」不會變成家裡的鏡子，在各種光線下都能維持深邃的對比度。

首發HDR10+ ADVANCED，AI助理大連線

軟體方面，這款電視是業界首批支援下一代HDR10+ ADVANCED 標準的產品，並且搭配Eclipsa Audio音訊技術。

為了跟上生成式AI的浪潮，三星也在系統中導入了Vision AI Companion。除了基本的語音搜尋外，更整合微軟Copilot與Perplexity等熱門AI服務，使用者可以透過對話方式搜尋內容、使用Live Translate即時翻譯功能，甚至利用Generative Wallpaper功能，讓電視在待機時自動生成與居家風格搭配的桌布。

更多Mashdigi.com報導：

微軟執行長：別再糾結AI生產「垃圾內容」，引來網友狂酸「Microslop」

2026年最大併購案？傳OpenAI將收購Pinterest，強化電商與廣告佈局

GE推新款Profile智慧冰箱，內建「條碼掃瞄器」連動Instacart服務自動補貨