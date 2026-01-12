三星利用Galaxy AI協助判斷家中貓、狗身體狀況，透過手機拍攝即可判斷

三星在此次CES 2026期間展示採用其的Family Care功能，透過支援Galaxy AI技術的三星手機，拍攝家中貓、狗的眼睛，或是牙齒狀況，即可快速判斷這些同樣是家中成員的寵物健康是否有異樣。

三星利用 Galaxy AI 協助判斷家中貓、狗身體狀況，透過手機拍攝即可判斷

根據三星說明，此功能採用超過3萬個寵物病況案例進行訓練，能藉由Galaxy AI的影像識別能力，判斷使用者透過手機拍攝的寵物眼睛或牙齒狀況，藉此判斷寵物的身體健康狀態，進而判斷是否罹患疾病，或身體狀況是否有異常。

此功能的設計理念在於，由於寵物通常只能透過肢體、叫聲等行為表達其情緒，因此通常家中成員很難察覺其身體是否發生異常，導致實際發現寵物身體不對勁的時候，往往都已經是很嚴重情況。

因此三星希望能藉由Galaxy AI技術應用，讓使用者能及早發現同樣是家中成員的寵物身體是否健康，並且能透過分析狀況尋求後續醫療協助，或是由Galaxy AI提供合適處理建議。

預計2026年釋出正式版本，可能會出現在新款旗艦手機上

不過，目前此功能僅適用於狗、貓，而三星說明理論上支援多數品種的貓、狗，其中也包含混種 (亦即台灣俗稱米克斯)，雖然部分少數品種可能會有誤判情況，但通常能藉由眼睛與牙齒狀況分析常見疾病狀況，藉此讓使用者能在更早時間改善寵物身體健康。

而三星指出，此功能未來或許也會考慮增加更多寵物類型，例如魚類、鼠類等，但現階段僅先以常見的貓、狗寵物為主。

目前此功能將會在2026年內釋出，或許很快就會在接下來準備推出的新款旗艦手機Galaxy S26系列看見。

增加更多Family Care功能

此外，三星在現場展示的Family Care功能，除了能加入紀錄家人們的睡眠狀況，還額外增加可識別早期失憶等早期認知障礙的功能，判斷原理包含是別在手機端的文字輸入操作是否過於頻繁地打錯字，或是手錶偵測到極度不正常的睡眠習慣 (例如失眠)，而後續也能透過三星手機或電視上的提供特殊互動內容，協助使用者進一步鍛鍊腦力，藉此提升記憶力或專注力。

