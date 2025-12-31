三星宣布，將帶領15家來自其C-Lab育成計畫的新創團隊參與CES 2026，其中包含最熱門的AI人工智慧、機器人及數位健康技術應用。今年C-Lab團隊表現亮眼，合計已拿下17項CES 2026創新獎，其中兩家從三星獨立出去的公司，更奪得「最佳創新獎」 (Best of Innovation Awards)的獎項。

三星C-Lab育成計畫攜15家新創前進CES 2026！AI、機器人與數位健康成焦點

陣容擴大：從內部員工到金融科技、在地新創

自2012年啟動以來，三星C-Lab計畫已經累計孵化959個新創項目。今年參展的15家新創中，組成都相當多元：

廣告 廣告

• C-Lab Outside (外部育成)：共8家，其中包含了7家來自大邱 (Daegu)、光州 (Gwangju) 與慶北 (Gyeongbuk) 的「在地新創」，創下歷年新高。

• Samsung Financial C-Lab Outside (金融育成)：共4家，這是三星首次將金融網絡體系下的新創帶到CES舞台。

• C-Lab Inside (內部育成)：共2家，由三星內部員工提出的創新專案。

• 聯合育成： 1家 (與大邱創造經濟革新中心合作)。

焦點團隊：AI治癒身心、塑膠回收也能拿獎

在這次參展隊伍中，AI技術的應用依然是大宗，但也結合了更多ESG與數位健康的元素：

• Repla (慶北)：這家專注於塑膠回收的新創，憑藉其塑膠成分分析裝置「Puri-Checker」拿下了CES 2026創新獎。

• Stress Solution (慶北)：利用AI生成個人化的聲音解決方案，用來舒緩心理壓力。

• Univa (大邱)：開發On-device (裝置端) 的多模態大型語言模型解決方案，跟上邊緣AI運算的趨勢。

• Deepscent (光州)：AI驅動的數位香氛解決方案，能針對不同空間客製化氣味。

至於三星內部的C-Lab Inside則展示了兩項AI應用：ChronoMix (以物件為中心的 AI 影片合成技術) 與EZ Reco (基於生成式AI的電子產品推薦平台)。

金融科技首度參展，資安與防詐成顯學

今年首度加入的Samsung Financial C-Lab團隊，則帶來了針對金融領域的AI解法：

• Pillsang (三星證券)：利用裝置端 AI 進行即時釣魚 (Phishing) 詐騙偵測。

• WINNING.I (三星卡)：結合指紋與臉部辨識的下一代身分驗證 (eKYC) 技術。

C-Lab成為驗證「區域平衡」與「AI落地」的試金石

今年三星C-Lab的參展名單透露出兩個強烈訊號。

第一是「去中心化」。三星自2023年起將C-Lab Outside擴展至首爾以外的城市，今年高達7家在地新創參展，證明韓國科技圈正努力打破資源集中在首都圈的現象，讓大邱、光州等地的新創也能透過三星的資源出海。

第二是「AI的務實應用」。不同於過去幾年充滿天馬行空的元宇宙概念，今年的題目如「AI防詐」、「AI塑膠回收」、「AI寵物診斷」，都更強調解決現實生活中的具體痛點。

此外，MangoSlab與StudioLab這兩家「畢業校友」能拿下最佳創新獎，也再次驗證了三星這套「內部創業 -> 獨立門戶」的機制，確實能培養出具備國際競爭力的獨角獸潛力股。

更多Mashdigi.com報導：

孫正義的AI豪賭完成！SoftBank賣光NVIDIA股票湊齊410億美元，正式躍升OpenAI第三大股東

省錢省出競爭力？蘋果對AI採「保守策略」，有望在2026年收割成果

傳字節跳動明年狂砸140億美元買NVIDIA晶片！但也沒放棄自研，效能傳追平H20